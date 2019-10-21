Babası Ahmet Taner Kışlalı 20 yıl önce öldürüldüğünde 29 günlük olan Nilhan Kışlalı: Demokrasiyi savunacağım

RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası programına katılan Nilhan Nur Kışlalı babasını şöyle anlattı:

“Küçüklüğümden bugüne ne zaman bir ortama girsem babamın Ahmet Taner Kışlalı olduğunu öğrendiklerinde hemen anılarını anlatmaya başlıyor insanlar, bu konuda çok şanslıydım. Aileme hep sordum nasıl huyları vardı, neleri severdi, kötü huyları neydi diye ? Mehmet Ali amcamla aramızda bir konuşma geçmişti . ‘Kötü huyu var mıydı’ diye sorduğumda ‘’inan ki yoktu bizim aramızdaki en iyisiydi’’ dedi ,gözleri doldu. Öyle bir baba figürü çizildi ki benim kafamda rol model olmuş birisi benim babam. Babamı çok iyi tanıyormuş gibi hissediyorum”.



“DEMOKRASİYİ SAVUNACAĞIM”

Nilhan Nur Kışlalı, politikacı olmayı hedeflediğini belirterek şunları söyledi.

“Meclis’te olmayı istiyorum. Hayatlara dokunmak isterim. Amacım Atatürk çizgisinde, demokratik, herkesin haklarını savunduğu özgür bir ülke görmek. Kimsenin düşüncelerinden dolayı korkmadığı, hapse girmediği, öldürülmediği bir ülke için çalışmak istiyorum. Babam, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok bu yüzden öldürüldü. Böyle bir ülke görmek istemiyorum”.