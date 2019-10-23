'Esrarengiz avukatın beni aramasını bekliyorum'

Ankara'da kaybolduktan 245 gün sonra bir karakolda ortaya çıkan Mustafa Yılmaz'ın akıbetini araştıran eşi Sümeyye Yılmaz, "Olay hala karanlık, eşimle konuştuğum halde aydınlatamadım. Bana seni bir avukat arayacak dedi. Esrarengiz avukatın aramasını bekliyorum" dedi.

Ankara'da kaybolduktan 245 gün sonra bir karakolda ortaya çıkan Mustafa Yılmaz'ın akıbetini araştıran eşi Sümeyye Yılmaz açıklamalarda bulundu.

RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postasına konuşan Yılmaz şöyle anlattı:

"Şubat ayında kaçırılan 6 kişiden biriydi. Diğerlerinin aileleriyle yaşamadığını biliyorum. Eşimin durumu onlardan daha farklı, eşim yargılandı. Şubatın 19’unda tahliye edildikten 42 gün sonra evimizin önünden kaçırıldı. Eşim 245 gündür nerede diye başvurmadığım kurum kalmadı. Gece saatlerinde gelen bir telefonla Ankara Karapürçek karakoluna teslim olmuş. Eşimin kaçırıldığına ait video kayıtları var kimler tarafından neden kaçırıldığını bilmek istiyorum. Cezası varsa da yargılansın. Kaçırıldığı anın kamera görüntüleriyle kimse ilgilenmedi."

'TEM ŞUBEDE EŞİMLE GÖRÜŞTÜM'

"İşe gidiyorum diye evden çıkmıştı 245 gün sonra eşimle TEM şubede görüştüm. Eşimle konuştuğumda 'Saklandım, ne yapıyorsam her şeyi ailem için yapıyorum' dedi. Bu cevabı eşimin üzerinde baskı olduğunu düşündürdü bana" diyen Yılmaz, "Avukat istemedi ama beni bir avukatın arayacağını söyledi. Avukat henüz beni aramadı ve avukatı nereden ne şekilde buldu hala bilmiyorum. Esrarengiz avukattan telefon bekliyorum" ifadelerini kullandı.