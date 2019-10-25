Onur Yaser Can'ın kardeşi Ezgi Can: Bu bir ailenin tek tek katlediliş davasıdır

Onur Yaser Can'ın 9 yıl önce gözaltında işkence gördüğü için intihar ettiği iddiasına ilişkin görülen davada mahkeme heyeti kararını verdi. Gözaltı tutanaklarını değiştirmekle suçlanan iki polis yargılandıkları davada 6 yıl 5 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı. Onur Yaser Can'ın kardeşi Ezgi Can, kararı RS FM canlı yayınında yorumladı.

Onur Yaser Can'ın 9 yıl önce gözaltında işkence gördüğü için intihar ettiği iddiasına ilişkin İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti kararını verdi. Gözaltı tutanaklarını değiştirmekle suçlanan iki polis yargılandıkları davada 6 yıl 5 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

Onur Yaser Can'ın kardeşi Ezgi Can, kararı RS FM'de yayınlanan Atilla Güner'le Akşam Postası programında yorumladı.

Can şunları söyledi:

"Bugün görülen dava evrakta sahtecilik davasıydı. Ama şu an gelinen noktada bu bir ailenin tek tek katlediliş davasıdır. Ben abimi, yapılan bir işkence neticesinde ve daha sonra evrakta sahtecilikle devam eden kapsamlı ve örgütlü bir işkence sonucu kaybettim. Ardından annemi ve sonra da babamı kaybettim. Annem ve babam evlat acısının yanı sıra bırakın ceza vermeyi adil olarak yargılamaktan bile aciz olan hukuk sistemi sebebiyle hayatlarını kaybetmişlerdir.

Abimin ifadesinin işkence altında alındığını hem bize bıraktığı nottan hem de hem de arkadaşlarına verdiği tanık ifadelerinden biliyoruz. Abim keyfi çıplak aramaya, fiziki sözlü işkenceye ve cinsel istismara bırakılıyor.

Tekrardan ifadeye çağırıldığında ise abimi yakalayan ekipten farklı bir ekip. Örgütlü üç ekibin işkencesine maruz kalıyor abim. İşkenceden bir dava açıldı fakat şuan fetöden firari olan Savcı Muammer Akkaş ‘’işkence delillerimizin soyut delillere dayandığını’’ gerekçe göstererek takipsizlik kararı verdi. Karara itiraz ettik, anayasa mahkemesine gitti şuan işkence davası AİHM’de’’.