'Paşabahçe jilet olmasın' kampanyası

İmza platformu Change.org’da 'Paşabahçe Hurda olmasın' başlığıyla bir imza kampanyası başlatan gazeteci Adil Bali, Paşabahçe’yi Atilla Güner’le Akşam Postası canlı yayınında anlattı. Bali şu ifadeleri kullandı: "İBB şehir hatları aracılığıyla bunu alıp onararak kültürel faaliyetlerde kurtarılabilir. Nostaljik tramvay gibi olabiir. İstanbul’un anılarında büyük yer tutuyor. İçinde de önemli sanat eserleri var. İnsanların anıları var bu vapurda."

İstanbul Liman Başkanlığı, uzun süredir Beykoz'da atıl durumda bulunan geminin satışı ve sökümü için ihale düzenledi. Paşabahçe Vapurunun "bulunduğu yerde satışı ve söküm bölgesi dışında sökümü"ne dair ihale, 4 Kasım'da İstanbul Liman Başkanlığında açık teklif usulüyle yapılacak.

“Üç kız kardeş”in sonuncusu

Gazeteci Adil Bali RS FM canlı yayınında “Paşabahçe İstanbul’un önemli bir değeridir onu yaşatalım” diyerek imza kampanyası hakkında şu bilgileri verdi: “Şu anda 5 bin imzayı aştık. Sosyal medyanın da gücünü test ediyoruz bu kampanya ile. Bu vaput 2010’da şehir hatları envanterinden çıkarıldı. Beykoz belediyesi Paşabahçe semti olduğu için bunu müze yapmak üzere başvurdu. Onlar vapuru onardılar. Beykoz iskelesine çekildi. Sonra Belediye’nin nikah salonu oldu. Biz beraber gidip gezelim dedik. İzinler aldık. Çok perişan haldeydi. Onu terk etmişlerdi. Batırılması gündeme geldi, dalgıçlar için. İTÜ’den rapor istendi ama batıramadılar. Şimdi 4 Kasım’da İstanbul Liman Başkanlığı “kız kardeşlerinden biri olan Dolmabahçe’nin başına gelen gibi” Aliağa’ya götürülüp hurdaya götürülmesi söz konusu. Bu vapur çok önemli Adalar için. Üç kız kardeşti bunlar. Fenerbahçe, Dolmabahçe, Paşabahçe. Dolmabahçe parçalandı. Fenerbahçe’yi Rahmi Koç kurtardı. Rahmi Koç müzesinde pırıl pırıl duruyor. Paşabahçe deniz hatlarının en güçlü vapuru. Adalar’dan Yalova’ya giderdi. İki şehri birleştirirdi. Savaş gemisi olarak inşa edilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir hatları aracılığıyla bunu alıp onararak kültürel faaliyetlerde kurtarılabilir. Nostaljik tramvay gibi olabiir. İstanbul’un anılarında büyük yer tutuyor. İçinde de önemli sanat eserleri var. İnsanların anıları var bu vapurda…“

Boğaz’a en çok yakışan gemi

Kaptanların "Boğaz'a en çok yakışan gemi" olarak nitelendirdiği, Şehir Hatlarının en büyük ve en hızlı en gemisi Paşabahçe, İtalya'da inşa edildi.

73,84 metre boyunda, 12,98 metre eninde, 3,90 metre derinliğinde, 1042 gross tonilatoluk, 839 ton boş ağırlığı bulunan tarihi yolcu gemisi, yıllar boyunca İstanbullulara hizmet verdi.