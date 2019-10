Cumhuriyet Bayramı'nda bebeğiyle zeybek oynayan anne: Gelen yorumlar gözlerimi yaşarttı

Ödemiş'teki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla gündeme oturan anne Ece Hekim, RS FM Atilla Güner’le Akşam Postası canlı yayınındaydı. Hekim, “Gelen yorumlardan dolayı çok mutlu oldum, onur duydum gerçekten çok gurur duydum. Okuduğum yorumlarla gözlerim doldu. O an o ambiyansta herkesin tüyleri diken diken oldu” diye yaşadıklarını anlattı.

Kucağında bebeği Can ve eşiyle birlikte kutlamaya katıldıklarını belirten anne şöyle konuştu:

- İlk duyduğumda çok heyecanlandım ve bu organizasyonun bir parçası olmak istemiştim. Bebeğim erkek 7 aylık, adı Can. O benim Can’ım. Beraber olduğumuz her an biz mutluyuz.

- Halk eğitim merkezinde görevli Bedirhan öğretmen var ve projeyi kendisi ilk sunmuş, valilikten de izin alınınca tören etkinliği olarak kabul edilmiş. 2 bin kişinin İki günlük çalışma sonucu bu organizasyonu gerçekleştirdik.

- Eşim, kucağımdaki bebeğim ve ben grubun en sonundaydık. İzleyenlerden video çekmesini ben anı olsun diye istemiştim ve bu kadar yayılacağını hiç düşünmemiştim. Sosyal medyada tüm platformlarda 1.5 milyonun üzerinde izlenmeye ulaştık.

- Gelen yorumlardan dolayı çok mutlu oldum, onur duydum gerçekten çok gurur duydum. Okuduğum yorumlarla gözlerim doldu. O an o ambiyansta herkesin tüyleri diken diken oldu.