KHK'lılar Platformu Sözcüsü Filiz Soylu: Arınç, 'KHK sorunu bir haftada çözülür' diyor, çözsünler o zaman

''Biz bunları biliyoruz. Bu zulmü, bu zulmü yapanlardan dinlemek gerçekten dehşet verici. İş arkadaşı bildiğimiz insanların ihbarıyla bunların yaşandığının söylemesi çok önemli. Biz yaşıyoruz ama bu zulüm nedeniyle ölenler var. Onlar için artık adalet çok geç. Kanser olup ölenler, intihar edenler var. 60 dan fazla KHK mağduru öldü. Bülent Uçan en çarpıcı örnektir. İş Kur’da iş beklerken öldü. Öldükten sonra işe iade edildi’’.
'Arınç'ın sözleri umut vermiyor'
‘’Bir haftada düzeltilir bu işler dedi. Demek ki yapılabiliyormuş bekliyoruz o zaman çözülsün. Günah çıkarmaya çalışanlar var. Arınç’ı ayrı tutuyorum. Çünkü inşaattan atlayan Fatih hocamız var, Mahir bebek var. Onun için günah çıkarmaya çalışanlar oluyor. Toplumun bize karşı daha duyarlı olmasını bekliyoruz. Çok acı çekildi daha fazla acı çekilsin istemiyoruz .”
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