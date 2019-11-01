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20:39 01 Kasım 2019
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    Akşam Postası

    Muhafazakar kesimdeki 'Çapkın Menderes' tartışması: 'Ayhan Hanım, Menderes’e olan aşkını dimdik durarak savundu'

    Akşam Postası
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    Muhafazakar kesimde başlayan “Eşine sadık İnönü ve çapkın Menderes” tartışması sürüyor. O dönemi kitaplarına konu edinen yazar ve siyasetçi Yılmaz Karakoyunlu, " Adnan Bey ile Ayhan hanımın ilişkisini inkar etmek insanların aklıyla alay etmektir. Duyguları bu kadar aşağılamaya hakkımız yok" şeklinde konuştu.

    Yeni Şafak yazarı Fatma Barbarosoğlu, “Muhafazakarlar eşine sadık İsmet Paşa'yı değil metresleri olan Menderes'i savunmuşlardır” diye yazdı. Muhafazakar kesimde büyük bir tartışma başladı. Barbarosoğlu “dedikodulara prim vererek Menderes’e çamur atmakla” suçlandı.

    Adnan Menderes’le ilişkisi olduğu iddia edilen opera sanatçısı Ayhan Aydan ile görüşen ve Yassıada duruşmalarını izleyen yazar ve siyasetçi Yılmaz Karakoyunlu RS FM  canlı yayınında o dönemi anlattı:

    "Bu tarihe mal olmuş üzerinden yarım aşıra yakın zaman geçmiş bir olay. Türkiye’nin yüzde 60’ı o zaman doğmamıştı. Evet Adnan Menderes ile Ayhan hanım arasında bir gönül ilişkisi yaşandı. Menderes’in ülfete meraklı bir isim olduğu herkes tarafından biliniyor. Kendisinin Ayhan hanımdan önceki hayatında da çeşitli maceralar var. Bunu sanki çok nadir rastlanan bir hadisedir gibi değerlendirmek mümkün olmadığından siyaset tarafını gündeme getirerek bu aşkı canlandırıyoruz. Haksızlık ediyoruz. Ben de bunu romanlaştırarak haksızlık ettim".

    'Canlı yayında özür diledi'

    "Adnan Bey çok güzide bir devlet ve siyaset adamıydı. Bir kadını sevmiş. Böyle bir aşk yaşandı. Adnan Beyin aşkı hanımefendinin derin saygısı biliniyordu. Hanımefendisi de biliyordu. Bütün Türkiye biliyordu. Akis dergisinin çeşitli sayılarında bu olayın bütün detayı verildi. Hatta bu haberden çıkarılıp edebi bir hüviyet içine sokulmak istendi. Romanlaştırıldı. Ben de bu hataya düşenlerdenim ve özür diliyorum.

    “Sevdim ben onu” dedi

    "Adnan Bey ile Ayhan hanımın ilişkisini inkar etmek insanların aklıyla alay etmektir. Televizyonlarda kaç kere tartışıldı. Yassıada duruşmaları radyodan yayını yapılırdı. Ben de gidip seyrettim. Gördüm dinledim. Türkiye’ye son derece detaylı mal olmuş bir hadisedir. Sıradan bir dedikodu değildir. Güzel bir kadının şöhretli bir siyasiye teslimiyeti gibi bakarsanız ayıp olur. Duyguları bu kadar aşağılamaya hakkımız yok. Kadın “Sevdim ben onu” diyor ya… Ben bunu kendi kulaklarımla duydum. Gözlerimle gördüm. Adnan Bey o kadar cesaretli değildir. Bu aşkın içinde haysiyetin kahramanı kimdir derseniz tereddütsüz Ayhan Hanım’dır… Kadın diklendi. Yassıada mahkemesi başkanına karşı dimdik durdu. Eğer bir gün Türk kadınının sevda bahsinde haysiyet mümessilleri kimlerdir denilirse tereddütsüzce söylüyorum Ayhan Hanım 1 numarayı alır".

    Etiketler:
    Ayhan Aydan, Muhafazakar, Yeni Şafak, İsmet İnönü, Adnan Menderes
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