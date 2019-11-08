'Okulda kaza olmaz, bu bir cinayet'

RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası canlı yayınına bağlanan Mirzaoğlu şunları söyledi:

"Türkiye’de insanın başına bir şey geldikten sonra önlem alınmaya başlanıyor. Okul bahçesinde kaza olmaz, kaza sokakta olur. Okulun bahçesinde aracın ne işi var, otopark olması gerekmez mi? Evimiz yakın olduğu için annesi ya da ben yürüyerek bırakırdık okula. Eşim de bahçedeyken oluyor olay, çırpınışını görüyor. Okul bahçesinde böyle bir ihmal olmamalıydı. Bahçede sadece Eylül yok, yüzlerce çocuk var. Eylül’ün yerinde bir başkası da olabilirdi. Okul bahçesinde kaza olmaz, bu bir cinayet.

'Okul bahçesi hiç aklıma gelmemişti'

Bana haberi geldiği zaman olayın sokakta olduğunu düşünmüştüm, okul bahçesi hiç aklıma gelmemişti. Okullarda denetim yapılsın, daha fazla eğitim verilsin."