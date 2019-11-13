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18:49 13 Kasım 2019
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    Akşam Postası

    Ahmet Altan'dan polislere: Beni çok güzel yakaladınız

    Akşam Postası
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    15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminin ardından tutuklanan ve yaklaşık 3.5 yıl kaldığı cezaevinden 4 Kasım'da tahliye edilen eski Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan, dün kendisini gözaltına almaya gelen polisleri "Beni çok güzel yakaladınız" diyerek karşıladı.

    'FETÖ darbe çağrışımı' davası kapsamında yaklaşık 3.5 yıl tutuklu kalan ve 4 Kasım'da tahliye edilen eski Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan'ın 8 gün süren özgürlüğü ve yeniden gözaltına alındığı geceye dair ayrıntılar RS FM'de yayınlanan Atilla Güner'le Akşam Postası yayınında paylaşıldı.

    Buna göre Altan, tahliyesinin ardından Göztepe’deki evine gitti ve 8 gün boyunca evden hiç dışarı çıkmadı. Burada yakınları ve dostları tarafından ziyaret edildi. Evde sevdiği yemekler yapıldı ve zamanının çoğunu en sevdiği koltuğunda geçirdi.

    FETÖ'NÜN MEDYA YAPILANMASI DAVASINDA SAVCILIĞIN İTİRAZI ÜZERİNE HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILAN AHMET ALTAN, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ. (İREM DEMİR/İSTANBUL-İHA) FETÖ'nün medya yapılanması davasında savcılığın itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    © İHA / İREM DEMİR
    Ahmet Altan yeniden tutuklandı
    Yeniden gözaltına alınacağına dair haberi duyunca hemen duşunu alarak çantasını hazırladı ve polisleri beklemeye başladı. 4.5 saat sonra polisler evine geldiğinde de onları, “Beni çok güzel yakaladınız” diyerek karşıladı.

    'Adliyeden çıktım telefonum çalmaya başladı, yakalama kararını basına sızdırmışlar'

    Altan’ın avukatı Figen Çalıkuşu, Akşam Postası yayınına canlı bağlanarak müvekkilinin nasıl tutuklandığını anlattı:

    Yeni hakim atanınca 27. Ağır Ceza’ya gittim. 'Kararı verecek misiniz?' diye sordum. Hakim, ‘Dosyayı inceleyeceğim sabredin’ dedi. Ertesi gün yeniden gittiğimde kararın yazıldığını gördüm. Benden kalemin dışında beklememi istediler. ‘Karar yazılsın bekleyin vereceğiz’ dediler. Ancak daha sonra hakim odasına geçti. Bana, ‘Kararı size vermeme talimatı aldık’ dediler. Ben adliyeden çıktım telefonum çalmaya başladı. Basına sızdırmışlar yakalama kararı alındığını. Sabah sistemden kararı gördüm. Gerekçe olarak şöyle yazılmış: ‘Şahsi halleri, kaçma şüphesi, pişmanlık duymayışı, temyzi sürecinde Altan’a verilecek cezanın artma olasılığı.' Bu hukuksal bir cehalet… Yani 27 Ağır Ceza’nın haberi bile yoktu kararın savcının isteğine göre çıktığından…"

    Ahmet Altan, bugün İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından düzenlenen ara duruşmada verilen kararla yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Etiketler:
    FETÖ, Cezaevi, Ahmet Altan, 15 Temmuz
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