Atatürk'ün manevi kızı Zehra Aylin: Ölümü sır, mezarı kayıp

Atatürk’ün ilk manevi kızı olan Zehra Aylin, 19 Kasım 1935’de Paris yakınlarında trenden düşerek öldüğünde geriye cevaplanmayı bekleyen onlarca soru bıraktı. Tarihçi Yazar Hüseyin Menç, RS FM’de bu olayı anlatırken ‘’Zehra Aylin’in ölümü gizemli ve mezarı da kayıp’’ dedi.

Zehra Aylin hakkında kitap yazan Hüseyin Menç, Atilla Güner ile Akşam Postası programında şunları anlattı:



Mezarı kaybolmuş

''Aylin, vefatından 6 ay öncesinde Atatürk’ün ısrarı ile dil eğitimi alması için İngiltere’ye gidiyor. İngiltere basını Zehra’yı çok önemsiyor hatta bir gazete haberinde Türkiye’nin geleceğinin varisi olarak tanıtıyorlar. Zehra tren ile Fransa’ya gidiyor. Atatürk’ün ilk manevi kızı Zehra Aylin Fransa’da 19 Kasım günü vefat ediyor. Trenden düşme olayı olarak geçiyor resmî kayıtlarda... Amiens'ten istasyonuna yakın bir yerde tren hareket halindeyken yanındaki korumasına 'başım dönüyor, koridora çıkacağım' diyor. Uzun bir zaman geçmesine rağmen dönmüyor. Trende büyük bir heyecan yaşanıyor ve tren durduruluyor. Atatürk’ün kızı ortada yok. Tren durdurulduktan sonra yapılan çalışmalarda demir yolunun üzerinde Zehra Aylin’in naaşı bulunuyor. Yapılan araştırmalarda Zehra Aylin’in trenden düştüğü söyleniyor. Zehra Aylin’in vefat haberi yurtdışında çıkan haberler kadar Türkiye’de fazla yer bulmuyor. Bu haberin yayınlanması istenmiyor.

Zehra Aylin’in cenazesi İstanbul’a getirildiği zaman karşılama töreni yapılmıyor. Cenaze İstanbul’a getirildikten 4 gün sonra Maçka mezarlığına defin ediliyor. İlgi gösterilmediği için yıllar içinde mezarı kaybolmuş. Kayıtlarda da olmadığını öğrendim“.