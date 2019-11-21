Şiddete uğrayan kadının çığlığı: 'Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum, yardım edin'

Antalya’da eski eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan 3 çocuk annesi Oya Aydoğdu, yeni bir şiddetin mağduru olmamak için yetkilileri göreve çağırdı. RS FM’de canlı yayına katılan Aydoğdu, “ Bana ‘Mart’ta tahliye olacağım’ diye cezaevinden yazmış. Emine Bulut gibi olmak istemiyorum. Ne olur beni koruyun” dedi.

Atilla Güner’le Akşam Postası programına konuk olan Oya Aydoğdu şunları anlattı:

“Evimizde saldırıya uğradım. Benim boğazımı kesti. Bıçakla üzerime yürürken, boğazım kesildiği an gözümün önünde Emine Bulut vardı. Ben de onun gibi öleceğim zannettim. Böyle bir son istemiyorum. Şimdi cezaevinde. Daha hakimin karşısına çıkmadı. Cezaevinden bana 9 sayfalık mektup yazdı. Mektupta “Mart ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılacağım. Avukatım söyledi” diye yazmış. Bana yolladığı mektup tamamen aşk mektubu gibi ama bu inandırıcı değil. Aşık olan bunu yapar mı ? Mart ayında geleceğim diyor ve hayatımdan şüphe ediyorum, korkuyorum ve yaşadığıma sevinemiyorum“.

'Ölmeden önlem alınsın'

3 çocuk annesi Oya Aydoğdu, can güvenliğinin sağlanması için devlet yetkililerinden yardım isterken, şunları söyledi:

“Açıkça tehdit içermediği için mektup cezaevinden çıkıp bana kadar ulaşabilmiş. Canıma kasteden bir kişinin bana mektup gönderebiliyor olması doğru değil ve ben bu konudan da şikayetçiyim. Herkes sesimi duysun istiyorum. Bu şekilde suç işleyen insanlara fırsat verilip tutuksuz yargılanmasın. Ben öldükten sonra hiçbir anlamı kalmıyor. Birisi öldükten sonra ayaklanma olmasının hiçbir anlamı kalmıyor. Ben herkesin sesi olmak istiyorum. Herkese sesleniyorum, yalvarıyorum lütfen caydırıcı bir durum olsun. Hiçbir insan böyle sonu hak etmez.”