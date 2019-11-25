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03:54 26 Kasım 2019
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    Akşam Postası

    AYM'nin 'ucube' kararına heykeltraşın yorumu: 'Gözlerim doldu. Heykeller yıkılırken ikizlerim ölüyor gibi hissetmiştim'

    Akşam Postası
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    Anayasa Mahkemesi, Erdoğan'ın 'Ucube' diyerek yıkılmasını sağladığı 'İnsanlık Anıtı'nın heykeltraşı Mehmet Aksoy'u haklı buldu ve 20 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi. Aksoy kararı, Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında “Gözlerim yaşardı. O heykeller yıkılırken ikiz yavrularım öldürülüyor gibi hissetmiştim” diye yorumladı.

    Heykeltıraş Mehmet Aksoy tarafından 2006'da yapılan ve dönemin Başbakanı Erdoğan’ın 'ucube' diye nitelendirmesi sonrasında 2011'de yıkılan 'İnsanlık Anıtı' için Anayasa Mahkemesi 'ifade özgürlüğü ihlal edildi' kararı verdi. 

    Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında konuşan heykeltraş Aksoy, “Sanat eseri milli değerdir, milli servettir. Korunmalıdır. Yargı da bunu onayladı” diyerek şöyle konuştu:

    “Kararı duyunca gözlerim doldu. Bu kadar zaman sonra sevinemedik bile ama sonunda olumlu bir karar çıktı. Hukukun ve insan haklarının olduğunu bilmek, sanata duyarlı insanların olduğunu görmek Türkiye adına çok sevindirici. Sanatın yok edilmesi sanatçının susturulmasının hiçbir işe yaramayacağını biliyorum. Sanat eseri mili değerdir, milli servettir. Koruma altına lazım.”

    'Kanım çekilir gibi oldu'

    "Erdoğan’ın heykeli gördüğünü bile zannetmiyorum. Azerbaycan’dan gelir gelmez toplum içinde 'ucube' dedi. Heykel hakkında kişisel fikrini gelip benimle konuşabilirdi toplum konuşmaması gerekirdi. Ucube diye kötüleyemezsin, hakkın yok. Anayasa mahkemesi 'Senin bu sanat eserini koruman lazım' diyor."

    Aksoy, Atilla Güner’in “Heykel yıkılırken hissettiklerinizle bugün AYM kararını duyduğunuz an hissettiğiniz duyguyu karşılaştırır mısınız?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

    “Heykel yıkım aşamasında, kanım çekilir gibi oldu. İkiz çocuklarım öldürülüyor gibiydi. Çaresizliği tattım. Bugünkü sevincim o günkü duygunun yerini tutmaz. O duyguyu hayatım boyunca unutamayacağım. Heykelin yaşadığı şehirlerin izlerini taşıyarak da tekrar yapmak isterim. Böyle bir müdahale olmuş bunun izlerini de heykel taşısın isterim. Hukuk yollarını zorladık ve başarıya ulaştık. Adalet duygusuna tekrar kapıldık.”

    Kararda geçen ilginç yorum

    AYM kararında “Heykelin yapımından yıkılmasına kadar geçen süreçte kamu gücünü kullanan organların anayasanın sanatsal ifade özgürlüğüne ilişkin hükümlerini göz ardı ettikleri görülüyor” ifadesi kullanıldı. AYM, heykelin yıktırılmasının toplumsal bir ihtiyaç olmadığını, bir sanat eserinin korunması gerekirken yıktırıldığını kaydetti.

    Karşı oy kullananlar ne dedi?

    Karara karşı oy kullanan bazı üyeler, “Bir yerel yönetim tarafından devletin dış politikasıyla ilgili doğrudan ilgili konularda ifade ve sanat hürriyeti kapsamında da olsa dahi heykel yapımına girişilmesi uygun değildir” diye çoğunluk kararına katılmadı.

    Etiketler:
    Anayasa Mahkemesi, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Aksoy
    Topluluk kurallarıTartışma
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