CNN Türk yayınına Çatalağzı’ndan tepki var: 'Beste Uyanık gelsin her gün soluduğumuz zehri görsün'

Zehir saçan 15 termik santrale 2.5 yıl daha filtresiz çalışma izni veren TBMM kararının ardından Akşam Postası yayınlarına sık sık bağlanarak, “Ölüyoruz, sesimizi duyun. Buraya gelip 1 gün bile yaşayamazsınız. Nefes alamıyoruz” diyen Meryem Güneş, CNN Türk yayını sonrası Akşam Postası Editörü Uğur Koçbaş’a konuştu.



“Burada neler yaşadığımızı biliyor musun?”

Güneş, tepkisini şöyle dile getirdi:

‘’CNN Türk’ün termik santrallerle ilgili yayınını şiddetle kınıyorum. Beste Uyanık’a sesleniyorum. Gelsin misafirimiz olsun. Çocuğu da varmış onu da alsın gelsin. Ben evimde misafir edeceğim, bizim her gün soluduğumuz zehri o da görsün. Bizim çocuklarımız burada maske ile dolaşıyorlar. Gençlerimiz kanser oluyor, ölüyor. Beste Uyanık’a soruyorum, burada neler yaşadığımızı biliyor musun? Bizim neler yaşadığımızı gel gör ve filtresiz termik santrallerin ne demek olduğunu anla. Beste hanım buraya gelirse hemen kaçıp gider, bizim başka yere gidecek gücümüz yok. Beste hanımla Çatalağzı’nda görüşmek isterim. Onu evimde misafir edeceğim. Ona her türlü ikramda bulunacağım. Bir de bacalardan çıkan zehri ikram edeceğim.”