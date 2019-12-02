Termik santral vetosuna Çatalağzı’ndan teşekkür: 'Bizim için bir mucize gerçek oldu. Ne olur gerçek olsun'

15 termik santralin filtresiz olarak 2.5 yıl daha çalışmasına izin veren yasa Meclis’ten geçmiş, 3 Termik santralin bulunduğu Çatalağzı’nda oturan Meryem Güneş, Akşam Postası yayınında “Ölüyoruz ne olur sesimizi duyun” diye feryat etmişti. Güneş, Erdoğan’ın vetosu sonrası “Benim için bugün resmen bir mucize gerçek oldu. Ne olur gerçek olsun” dedi.

Zonguldak Çatalağzı sakini Meryem Güneş… Termik santraller konusunda milyonların sesi oldu. “Çatalağzı ölüyor. Zehir soluyoruz. Çocuklarımız maskeyle dolaşıyor” diye feryat etti. Yeri geldi CNN Turk’ün termik santrallere filtre takılmasının maliyetini gösteren yayını için, “Yazıklar olsun” dedi. Güneş’in sesi Ankara’da defalarca yankılandı. Akşam Postası yayınına konuyla ilgili defalarca bağlanan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da Meclis’te çok mücadele etti. Ve sonunda beklenen karar çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan termik santral yasasını veto etti.

Meryem Güneş karar sonrası yeniden canlı yayındaydı:

“Haberi sizden duydum ve şuan dünyanın en mutlusu benim. Bugün resmen bir mucize gerçekleşti. Hala gerçek olduğuna inanamıyorum. Çatalağzı sakinlerinden birisi olarak söylüyorum, ölüyoruz. Ağaçlarımız kurudu. Sesimi, sesimizi duyurduğunuz için sizlere çok teşekkür ederim. Nolur bu gerçek olsun…’’ dedi.