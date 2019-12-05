Büyük takımları deviren Pendik ve Tuzlaspor'un golcüleri: Galatasaray ve Fenerbahçe'ye atılan golün keyfi başka

RS FM’de Atilla Güner’e konuk olan Tuzlasporlu Sadık, "Arkadaşlarım benim için ‘ bu golle tam fenerli oldu’ demişler ama ben Fenerli değil Trabzonsporluyum "dedi. Pendikspor'un eski futbolcusu Ateş ise "Fener'e attığım gol bana hayır getirmedi" dedi.

Türkiye’nin iki büyük futbol takımı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, 20 yıl arayla İstanbul’un iki küçük takımına yenilmesi spor gündeminin gündeminde. Galatasaray’a gol atan Tuzlasporlu Sadık Baş ile 1999 yılında Fenerbahçe’ye gol atan Pendiksporlu Mustafa Ateş canlı yayında duygularını açıkladılar.



Akşam Postası programına katılan futbolcular canlı yayında şunları söylediler:

Tuzlasporlu Sadık Baş, ''Galatasaray maçına giderken arkadaşlarımı motive ettim. Bizim yenilmemiz normal ama yenersek her şey daha iyi olur dedim. Daha önce de Galatasaray’a karşı oynadığım için ben rahattım ama arkadaşlarım çok heyecanlıydı. Attığım golün keyfini anlatamam, çok mutlu oldum.Ama sosyal medyada arkadaşlarım bir video yükleyip (Sadık şimdi tam Fenerli oldu) diyerek yazmışlar. Ben Fenerli değil Trabzonsporluyum. Bakalım attığım bu gol futbol hayatıma neler katacak’’ ifadelerini kullandı.

Pendiksporlu Ateş: Fenere attığım gol bana yaramadı

Pendikspor eski futbolcusu Mustafa Ateş ise, Fenerbahçe'ye yaşattıkları mağlubiyet hakkında, ''1999’da Fenerbahçe’yi 2-1 yendiğimiz maçta hem penaltı yaptırdım, hem de golümü attım. Dün Tuzlaspor Galatasaray maçını da seyrettim. Çok iyi oynadılar, tebrik ediyorum. Umarım bu sonuç Tuzlaspor'a iyi gelir ve turu atlarlar. Benim 20 yıl önce Fener'e attığım gol bana hiç yaramadı. Beden eğitimi öğretmenliğine devam ediyorum, şu anda Pendikspor'un alt yapısını çalıştırıyorum" şeklinde konuştu.