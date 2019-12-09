Las Tesis eylemcisi: Kadın katilleri kelepçesiz götürülür, bize ters kelepçe taktılar

İstanbul Kadıköy'de gerçekleşen Las Tesis eyleminde ters kelepçeyle gözaltına alınan 7 aktivistten biri olan Ayşen Ece Kavas, yaşadıklarını Atilla Güner'le Akşam Postası'na anlattı.

Adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Kavas, gözaltı sürecini RS FM'deki canlı yayında şöyle anlattı:

"Biz kadın cinayetlerine karşı mücadele ediyoruz. Hayatta kalmak isteyen kadınlar, karakola gittiğinde erkekler serbest bırakılıyor. Kadın katillerinin cinayet sonrası kelepçesiz karakola götürüldüklerini biliyoruz. Ama bizi ters kelepçeyle gözaltına aldılar. Kadın cinayetlerine karşı mücadelenin durdurulmasını istiyorlar. Hem Şili'de hem Avrupa’da birçok ülkede kadınlar şiddete karşı protesto örneği gösterdiler ve biz de buna katıldık. Türkiye’de yaşayan kadınlar cinayetlerden o kadar bunalmışlar ki tepki göstermek için hep beraber Kadıköy'de buluştuk. Polis şarkı sözlerinde yer alan orijinal ifadeleri gerekçe göstererek barışçıl gösterimize müdahale etti. Dünyadaki kadınlar ile mücadelemiz ve sorunlarımız ortak olduğu için orijinal metni Türkçeye çevirdik. Biz dünyadaki kadınlar ile birlikte aynı sözleri söylemek istedik. Ortak mücadele örneği göstermek istedik ve bunu da başardık diyebiliriz. Kadın cinayetlerine karşı mücadele eden kadınları durdurmak istediler. Eylemi durdurmak isteyen polis ben dahil 6 kişiyi gözaltına aldı. Ters kelepçe ile emniyete götürüldük, ifademiz alındı. Mahkemeye sevk edildik, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldık."