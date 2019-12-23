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21:20 23 Aralık 2019
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    Akşam Postası

    Kanal İstanbul'un ÇED raporuna Prof. Saydam’ın yorumu: 'Bu rapor felakettir'

    Akşam Postası
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    https://tr.sputniknews.com/aksam_postasi/201912231040900976-kanal-istanbulun-ced-raporuna-prof-saydamin-yorumu-bu-rapor-felakettir/

    Prof. Cemal Saydam, Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında Kanal İstanbul için hazırlanan 1595 sayfalık ÇED raporunu, “Bu rapor bilimsel anlamda felakettir. İki denizi birleştiriyorlar bir tane Türkiye’nin medar-ı iftiharı olan deniz bilimciye sormuyorlar'' ifadeleriyle değerlendirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hayalim', İBB Başkanı İmamoğlu'nun ise 'cinayet' dediği Kanal İstanbul için önemli bir eşik daha aşıldı. 75 milyar liralık yatırım maliyeti ile tartışma konusu olan Kanal İstanbul projesi için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu açıklandı.

    Raporu “felaket” olarak yorumlayan Prof. Cemal Saydam Akşam Postası canlı yayınında gelişmeyi değerlendirdi:

    “İlk gün ne dediysem aynen onu diyorum. Bunu yaparsanız Marmara ölür. Ölürse kokar. Sadece Boğaz değil bütün Marmara Bölgesi kokar. “Hata yaptık geri dönelim” derseniz o da olmaz. Bu kadar ciddi sonuçları olan bir şey. Sayfa 371’de finansal fizibilite çalışmasının 75 milyar TL olduğunu yazıyor. Buraya gelir gider kamleri yazılmış. Hani bu kanal gemiler geçsin kanaldan gelir elde edilsin diye yapılıyordu? Gelirler kısmında birinci sıraya “Gayrimenkul gelirleri”ni koymuşlar. O zaman gitsinler emlak bürosuyla, Banker Kastelli’yle tartışsınlar.”

    © AA /
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    Saydam, ÇED raporu öncesinde kendisinden veya Türkiye’nin önde gelen deniz bilimcilerinden görüş alınmadığını söyledi:

     “Hiç kimse bize sormuyor. Bir şey sormaya korkuyorlar. İki denizi birleştiriyorsunuz kime istersen sor. Bakkala, peynirciye, ayakkabıcıya sor. Bir denizciye sormuyorsunuz. Kaç tane deniz bilimci saydılar. O zaman kaliteleri söz konusu oluyor. Nerde Türkiye’nin medarı iftiharı deniz bilimciler? Bunları yetiştirmişsiniz, bir başka öğretim üyesi ise “Nuhun Gemisi roketle çalışıyor” diyor. Öyle olunca ortaya da böyle bir rapor çıkıyor. Onu da bozdur bozdur harca.”

    Prof. Saydam raporda yer alan deniz suyu oksijen oranıyla ilgili bir de çarpıcı yorum yaptı:

    “Deniz yüzeyinden ve dipten örnek almışlar ikisini birleştirip oksijen ölçtük diyorlar. Bu bilimsel anlamda dayak atmaya bile değmez. Bu rapor bilimsel anlamda felakettir. Tarih 2020’ye geliyor ve Türkiye’nin böyle bir ÇED raporu çıkarması utançtır. Marmara astımlı doğdu ölür, ölsün denir mi hiç. Böyle bir proje rafa bile kalkmaz bu projeyi unutacaksınız. Amaç gündem değiştirmekse eğer o güzel yapılıyor.”

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul Projesi, Kanal İstanbul, İstanbul, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu, Ekrem İmamoğlu
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