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23:19 24 Aralık 2019
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    Akşam Postası

    Kanal İstanbul ÇED raporundaki itiraflar: Avrupa yakasının su kaynağı olan Sazlık Barajı kapanacak

    Akşam Postası
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    https://tr.sputniknews.com/aksam_postasi/201912241040909244-kanal-istanbul-ced-raporundaki-itiraflar-avrupa-yakasinin-su-kaynagi-olan-sazlik-baraji-kapanacak/

    RS FM’de yayınlanan Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında Kanal İstanbul için hazırlanan 1595 sayfalık ÇED raporu masaya yatırıldı.

    Yeniçağ gazetesi muhabiri Murat Ağırel, RS FM'de yayınlanan Atilla Güner'le Akşam Postası'nda Kanal İstanbul için hazırlanan ÇED raporunu değerlendirdi.

    Ağırel, "Raporda bölgede bulunan su samurlarının ve 4 köyün yok olacağı yazıyor. Ayrıca doğacak olan su sorununun giderilmesi için Melen Barajı’nın devreye sokulacağı belirtiliyor ama Melen Barajı’nın ne durumda olduğunu biliyoruz" dedi.

    Ağırel, raporu hazırlayan firmayla yaptığı görüşmeyi anlattı:

    "ÇED raporuyla ilgili yazılar yazıyordum ve bugün firma sahibiyle görüştüm ve biraz da sitem etti, 'Yazdığınız yazılarda yanlışlık var' deyince ben de 'Düzeltirseniz sevinirim ama sanmıyorum' dedim. 'Sizin bulamadığınız bilmediğiniz başka ihaleler de var, 145 tane ihale aldım' dedi. 'Biga enerji kurumunda yönetim kurulu üyeliği yapmışsınız ve ÇED onay belgesini vermişsiniz' dedim ancak 'Oradaki yanlışlık şu; ben oradaki projeyi geliştirdim ve projeyi sonra sattım. Projeyi satın alan firma sonrasında benden ÇED raporu hazırlamamı istedi ve ben de rapor hazırladım ama bakanlık onu reddetti' dedi."

    Ağırel, ÇED raporunda Sazlık Barajı'nın yok olacağı ve doğal dengenin sarsılacağına yönelik tespitlerin de yer bulduğu, buna rağmen uygun görüldüğünü belirterek şöyle devam etti:

    "Raporda 2017 yılında mezun olmuş genç bir avukat ve daha önce hukukta ve ulaştırma bakanlığında danışmanlık yapmış bir kişinin yazmış olduğu bir yazıya dayandırmış: Ali Kuru Mahmut. Römorkör ve kılavuzluk hizmeti hakkında 2018’in tam da yılbaşı bittiği zaman bir yönetmelik çıktı. Yönetmelikte normalde kamu kurumlarında olması gereken römorkör ve kılavuzluk hizmeti özel sektöre devredilmişti. O yönetmeliği hazırlayan kişi Ali Kuru Mahmut. O zamanlar denizcilik sektöründe bulunan herkes tepki göstermişti. Şimdi o kişinin Montrö atfını buraya kaynakça olarak koymuşlar ve orada diyor ki, Montrö kesinlikle zedelenmemesi gerekiyor ama Kanal İstanbul'da da bunlara liyakat edildiği zaman buralarda hiçbir sorun çıkmayacak diyor. ÇED raporunu hazırlayan kurumu sordum, şahsi olarak ne düşünüyorsunuz diye, '5 asır önce yapılması gereken bir projeydi, benzer kanallar çok fazla gelir elde ediyorlar' dedi. Sazlık Barajı yok oluyor, Terkos Gölü'nün yüzde 3'ünün yok olacağı belirtiliyor ancak bakanlığa bildirildiğinde Melen Barajı'nı devreye sokacaklarını söylemişler ama biz Melen’in ne halede olduğunu biliyoruz. Şu anda çatlak ve işlem yapılamıyor. Yeni bir Melen Barajı inşaatı demek 7 yıl. İnşaat başladığı takdirde Avrupa yakasının su kaynağı ne olacak sorusunun cevabını raporda belirtmişler; 25 – 30 günlük Avrupa yakasının su kaynağı olan Sazlık Barajı kapanacak. Orada bulunan 11 tane kuş türü yok olacak. Bunlar raporda yazıyor. Marmara'nın altındaki bakteriyel yapı yok olacağı için de koku olacak diyor. Belirli bir zaman sonra Marmara’nın altında bir işlem yapılacak onunla birlikte oksijen alması sağlanacakmış raporda öyle yazıyor. Ayrıca kanal güzergahındaki su samurlarının yok olacağı, 4 köyün de aynı akıbete uğrayacağı belirtilmiş."

    Etiketler:
    Marmaray, Proje, Avrupa Yakası, İstanbul, Baraj, ÇED raporu, Kanal İstanbul Projesi
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