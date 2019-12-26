Kanal İstanbul’un tehdit ettiği Yarımburgaz’ı ilk araştıran Arkeolog Özdoğan: Uygarlık tarihini yok etmeyin

Yarımburgaz’ın dünyada arkeoloji literatürüne girmesine önemli katkısı olan Profesör Mehmet Özdoğan, Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında, “Gelecek nesillere ne cevap vereceğiz? Burayı yok etmek sadece mağarayı değil insanlık, uygarlık tarihini de yok etmektir” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesi güzergahında bulunduğu belirtilen Yarımburgaz Mağarası ile Bathonea Antik Kenti’nin bu projeden büyük zarar göreceğini belirtmişti. Projenin ÇED raporunda da 600 bin-1 milyon yıllık 1. Derece Sit Alanı Yarımburgaz Mağarası’nın inşaat çalışmalarından zarar görebileceği belirtilmişti.

Yarımburgaz’ın dünyada arkeoloji literatürüne girmesine önemli katkısı olan Profesör Mehmet Özdoğan, Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında, “Gelecek nesillere ne cevap vereceğiz? Burayı yok etmek sadece mağarayı değil insanlık, uygarlık tarihini de yok etmektir” dedi.

1980’li yılların sonunda Yarımburgaz’da çok önemli kazılara imza atan Prof. Özdoğan, mağaranın bulunduğu alanın özenle korunması gerekirken TOKİ’ye devredildiğini belirterek, “Burada yaptığımız kazılar o dönemde dünyanın en önemli arkeolojik keşfi seçilmişti. Şimdi ise artık oralara gitmeye bile gönlüm elvermiyor” diyerek şöyle konuştu:

“Mağaraların ilginç bir süreci vardır. Genellikle mağaralar zaman içinde tıkanır ve kapanırlar. Yarımburgaz mağarası bir mucize gibi 1 milyon yıldır varlığını sürdürmüş ve kapanmamış bir mağaradır. Doğada olan bütün değişimlerin iklim değişikliklerinin mağarada bir izi vardır. Açık kaldığı sürece İstanbul bölgesinin doğa, çevre, kültürler ve iklim değişiklerinin izleri birbirine koordine bir şekilde bir aşığı gibi saklanmış olan bir yer. Yarımburgaz uygarlığı tarihi için vazgeçilmeyecek bir yer.”