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    Akşam Postası

    'Kasım Süleymani Kürtler’in dostuydu ama Kerkük’te Peşmerge’ye karşı da savaştığı için Kürtler sessiz'

    Akşam Postası
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/aksam_postasi/202001061040975625-kasim-suleymani-kurtlerin-dostuydu-ama-kerkukte-pesmergeye-karsi-da-savastigi-icin-kurtler-sessiz/

    İranlı General Kasım Süleymani’nin ölümün ardından Kürtler’in tavrını Erbil’den gazeteci Hewer Ebdulrezaq, Atilla Güner’le Akşam Postası editörü Uğur Koçbaş’a anlattı; “Süleymani dost ama Kerkük operasyonunda da Peşmerge’ye karşı savaştı. Kürtler şimdi iki arada kaldı sessizliği tercih ediyorlar” dedi.

    Kasım Süleymani’nin ölümünün ardından Irak parlamentosu, “ülkedeki yabancı askerlerin Irak’ı terk etmesi” çağrısı yaparken Sünniler ve Kürtler Meclis sandalyelerindeki yerlerini almamıştı. Süleymani, Musul’un IŞİD'den kurtarılması sırasında Kürtler’e önemli bir destek verdiği için Kuzey Irak’ta da 'Dost' olarak görülen bir isim. Gazeteci Hewer Ebdulrezaq’a göre Kürtler şimdi sessiz kalıp olayların yatışmasını bekliyor.

    Süleymani’nin ölümünden sonra Kürtler Irak topraklarından yabancı askerlerin çıkarılması kararı alınan meclis oturumunu boykot etti. Peki Kürtler bu son yaşananlar konusunda ne hissediyor?

    "Kürtler şu an tamamen suskun kalmayı tercih ediyor. Zamana oynayacaklar ve gerilimin azalmasını bekleyecekler. Çünkü ne Amerikancı, ne de İrancı olarak görülmek istemiyorlar. Çok hassas bir nokta bu Kürtler için."

    Kasım Süleymani Iraklılar ve özellikle Kürtler tarafından nasıl görülüyor? Musul’un IŞİD’den kurtarılmasındaki rolü nedeniyle kahraman gibi mi?

    "Kahraman değil de dost diyelim. Evet Musul kurtarılırken Kürtler’e önemli bir destek verdi. O yüzden Kürtler o bizim dostumuzdu derler. İranlılar Kürt bölgesine çok ziyaretler yaptılar. Kürt heyetleri de İran’ı ziyaret etti. Ama Irak ordusu Kerkük’e saldırdığında da Peşmerge’ye karşı savaşan Irak ordusuna Kasım Süleymani de önemli destek vermişti. Bunu da unutmamak lazım."

    Meclis kararından sonra ABD askerleri olur da Kürt bölgesine çekilirse, ABD 2017’de destek vermediği bağımsızlık referandumunda pozisyonunu Kürtler yönüne değiştirir mi?

    "Kürtler’in bağımsızlık meselesinde dünyadaki önemli güçlerin tamamı olaya merkezi hükümetin penceresinden bakmayı tercih ediyor. O yüzden çok fazla şeyin değişmesi lazım böyle bir pozisyon değişikliği için. Kısa vadede ben böyle bir değişikliği çok olası görmüyorum."

    Etiketler:
    kürt, Süleymaniye
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