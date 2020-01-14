Gülistan Doku'nun kuzeni: İntihar notu falan yok. Ne olur böyle haberler yapmayın

Tunceli’de 10 gün önce kaybolan Gülistan Doku’yu arama çalışmaları sürereken ortaya atılan intihar mektubu iddiası asılsız çıktı. Atilla Güner’le Akşam Postası canlı yayınına bağlanan Kuzeni Osman Filiz, “Kesinlikle yalan. Bu tür haberler yapılması bizi de çok rahatsız ediyor” dedi.

Bahsi geçen yazının Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan’ın yurttaki odasından çıktığını anlatan Osman Filiz şöyle konuştu:

"Gülistan’ın kaldığı yurttaki odasında kayıp eşyası var mı diye bakarken bir yazı bulduk. Kağıtta 'Arkadaşlar ben çıkıyorum. Lütfen odamı temizleyin, ben ölürsem sonra ne kadar pismiş demesinler' yazıyor. Gülistan’ın arkadaşları bu notun geçen yıla ait olduğunu, kendi aralarında şaka maksatlı böyle yazılar yazdıklarını söylediler. Ciddiye alınacak bir şey değil. Ben de kağıda baktığım zaman öyle düşündüm çünkü yazı silinecek duruma kadar gelmişti. İntihar notu falan yok. Ne olur böyle haberler yapmayın"

'Kaçırdı' denilen sevgilisi evliymiş

Kuzen Osman Filiz, Gülistan’ı kaçırdığı iddia edilen sevgilisi Zein isimli genç için de şu bilgileri verdi:

“Gülistan kaybolmadan bir gün önce sokak ortasında darp edilmiş. Arkdaşları, Zein’in babasını bir cafede görmüşler. Zein’i sorduklarında Alanya’ya dişlerini yaptırmaya gitti demiş ama biz inanmadık. Zein, Rusya’da Harp Okulu’ndan mezun babası ise Tunceli Emniyeti Asayiş Şube’de görevli polis memuru. Zein aynı zamanda Rusya’da evliymiş.

Bir annenin feryadı bu kadar acı olamaz. Gülistan’ın annesi 'Ben artık kabul ediyorum, cenazemi verin ben artık toprağımda ağlamak istiyorum' diyor. Bir dakika umutluyuz bir dakika ağlıyoruz.”