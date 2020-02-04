Kayıt
04:25 05 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Akşam Postası

    'Türkiye'ye spekülatif atak olursa Aksaray bankadaki tüm dövizini bozdurmaya hazır'

    Akşam Postası
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/aksam_postasi/202002041041331386-turkiyeye-spekulatif-atak-olursa-aksaray-bankadaki-tum-dovizini-bozdurmaya-hazir/

    RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na katılan Aksaray Mali Müşavirler Odası Genel Sekreteri Hasan Kasal, bankada döviz hesabı oranı en yüksek olan şehirleri Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir olarak açıklanmasına ilişkin yorumda bulundu.

    BDDK Türkiye’de bankada döviz hesabı oranı en yüksek olan şehirleri Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir olarak açıkladı.

    RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuşan Aksaray Mali Müşavirler Odası Genel Sekreteri Hasan Kasal, "Bu dövizin çoğu gurbetçilerin gönderdiği paralar. Ülke ekonomik bakımdan zor durumda olduğunda, dışardan spekülatif etki olduğunda havayı yumuşatma için kullanılacak döviz rezervinin Aksaray’da olduğunun bilinmesini istiyoruz. Aksaray bu anlamda Türkiye için bir emniyet sübabıdır" dedi.

    Kasal, Aksaray’a döviz gönderen gurbetçilerin hikayesini şöyle anlattı:

    "İnsanların kullandığı oy ile cebi farklı oluyor. Bizim Aksaray’da çok fazla gurbetçi vardır. Bundan 30-40 yıl önce Avrupa ülkelerine giden çok oldu. Almanya ve İngiltere başta olmak üzere… Yuvaköy’den mesela çok giden insanımız oldu. İngiltere’de birçok insan Yuvaköy’ü Türkiye’nin ili sanıyor. Bu insanlar gittiklerinde gıda sektöründe çalışıp güzel paralar kazanmış. Birikimlerini de buraya aktarmışlar. Tabi paranın değerinin korunması gerekiyor. Yani bu döviz hesapları aslında gurbetçi vatandaşlarımızın."

    Aksaraylı Mali Müşavir, Güner’in “Erdoğan’ın dövizlerinizi bozdurun çağrısı orada etkili oldu mu?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

    "Kesinlikle çok fazla etkili oldu. Çoğunluk Aksaray’lı euro 4’ten 8’e fırladığında o dönemde döviz hesaplarından TL’ye döndü. Milli bir duygu vardı. Yoğun bir döviz bozdurma dönemi yaşandı. O an için bir konjonktürdü. Herkes kendi cebinde parasının doğru olanda kalmasını düşünür. Ekonomik anlamda canlı kalabilmek vücudun canlı kalması gibidir. Bazen farklı eğilimlere yönelir insanlar. Ülke ekonomik bakımdan zor durumda olduğunda, dışardan spekülatif etki olduğunda havayı yumuşatma için kullanılacak döviz rezervinin Aksaray’da olduğunun bilinmesini istiyoruz. Aksaray bu anlamda Türkiye için bir emniyet sübabıdır."

    Etiketler:
    Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Aksaray, Döviz, mali müşavir, BDDK
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Terk edilmiş Pripyat'ta eskiden çocuk yuvasının bulunduğu binadan bir kare.
    20. yüzyılın en büyük nükleer felaketinin sembolü Pripyat kenti, 50 yıl önce kuruldu
    Karikatür
    Macron’dan ‘Yüzyılın Anlaşması’ yorumu: Barış için iki tarafa ihtiyaç var
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet