'Türkiye'ye spekülatif atak olursa Aksaray bankadaki tüm dövizini bozdurmaya hazır'

RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na katılan Aksaray Mali Müşavirler Odası Genel Sekreteri Hasan Kasal, bankada döviz hesabı oranı en yüksek olan şehirleri Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir olarak açıklanmasına ilişkin yorumda bulundu.

BDDK Türkiye’de bankada döviz hesabı oranı en yüksek olan şehirleri Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir olarak açıkladı.

RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuşan Aksaray Mali Müşavirler Odası Genel Sekreteri Hasan Kasal, "Bu dövizin çoğu gurbetçilerin gönderdiği paralar. Ülke ekonomik bakımdan zor durumda olduğunda, dışardan spekülatif etki olduğunda havayı yumuşatma için kullanılacak döviz rezervinin Aksaray’da olduğunun bilinmesini istiyoruz. Aksaray bu anlamda Türkiye için bir emniyet sübabıdır" dedi.

Kasal, Aksaray’a döviz gönderen gurbetçilerin hikayesini şöyle anlattı:

"İnsanların kullandığı oy ile cebi farklı oluyor. Bizim Aksaray’da çok fazla gurbetçi vardır. Bundan 30-40 yıl önce Avrupa ülkelerine giden çok oldu. Almanya ve İngiltere başta olmak üzere… Yuvaköy’den mesela çok giden insanımız oldu. İngiltere’de birçok insan Yuvaköy’ü Türkiye’nin ili sanıyor. Bu insanlar gittiklerinde gıda sektöründe çalışıp güzel paralar kazanmış. Birikimlerini de buraya aktarmışlar. Tabi paranın değerinin korunması gerekiyor. Yani bu döviz hesapları aslında gurbetçi vatandaşlarımızın."

Aksaraylı Mali Müşavir, Güner’in “Erdoğan’ın dövizlerinizi bozdurun çağrısı orada etkili oldu mu?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Kesinlikle çok fazla etkili oldu. Çoğunluk Aksaray’lı euro 4’ten 8’e fırladığında o dönemde döviz hesaplarından TL’ye döndü. Milli bir duygu vardı. Yoğun bir döviz bozdurma dönemi yaşandı. O an için bir konjonktürdü. Herkes kendi cebinde parasının doğru olanda kalmasını düşünür. Ekonomik anlamda canlı kalabilmek vücudun canlı kalması gibidir. Bazen farklı eğilimlere yönelir insanlar. Ülke ekonomik bakımdan zor durumda olduğunda, dışardan spekülatif etki olduğunda havayı yumuşatma için kullanılacak döviz rezervinin Aksaray’da olduğunun bilinmesini istiyoruz. Aksaray bu anlamda Türkiye için bir emniyet sübabıdır."