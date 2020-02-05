'Kar taneleri mermi gibiydi,kepçe operatörü minibüsü 6 metre gömülmüş buldu, içindekiler 'kurtarın' diye cama vuruyordu'

Affar Orhan, Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketide gece kurtarma faaliyetleri sırasında yaşananları canlı yayında şöyle anlattı:

“Gece 1000 metrekareye yakın bir alanda minibüs karın içinde kaybolmuş. Bulamadık. Öyle bir tipi var ki kar taneleri insanın yüzüne mermi gibi vuruyor. Ellerimizde küreklerle, çıplak ellerle, kim gelmişse kazdık. Araç 6 metre karın altında çıktı. Biz buralıyız burası çığ bölgesidir. Bugün meydana gelen ikinci çığ dün gece meydana gelseydi bugün belki 1000 ölüden bahsediyorduk. Bahçesaray küçük bir yer ama kim duyduysa hemen geldi. Biz oradayken Harun Ayhan diye kepçe operatörü akrabamız büyük bir kahramanlık gösterdi. Onlarca iş makinesi vardı. Operatörlerin hiçbiri o araçları olay yerine indiremedi. Harun büyük kahramanlık gösterdi. Aracını oraya indirdi. Harun Türkiye’de hiçbir operatörün cesaret edemeyeceği bir yere iş makinesini indirdi ve minibüsü buldu. İş makinesinin yaptığı işi 3000 kişi yapamazdı. Olağanüstü mucizevi bir şeydi. Büyük bir ümitsizliğe kapılmıştık. İnsanlar Harun sayesinde içinden sağ çıktı. Minibüsten insanları çıkarmak 6 saatimizi aldı. 8 kişiyi sağ çıkardık 2 kişi yolda vefat etti.”

Orhan’ın 'kahraman' diye anlattığı kepçe operatörü Harun Ayhan, minibüsü nasıl bulduğunu ve içindekilerin nasıl kurtulduğunu Akşam Postası canlı yayınında anlattı:

“Zamanın tükendiğini hissettim. Gerçekten bunu yapmam gerektiğini düşündüm. Çığın vadiye gittiği noktadan Allah ne verdiyse kepçeyi saldım. Vadiye doğru. Detektör minibüsü aradı bulamadı. Çubuklarla da aradılar bulamadılar. Ben boydan boya iş makinesiyle kanal çizdim sağlı sollu bu şekilde tesadüfen arabanın lastiğine vurdum ve minibüsü buldum. İndirdikten 15 dakika sonra minibüsü bulmuş olduk. Etrafını kazarken birinin minibüsün camına vurduğunu gördük. AFAD ekibi hemen camı kırıp minibüstekileri kurtardı.”