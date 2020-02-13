Kayıt
21:38 13 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Akşam Postası

    CHP'nin boykotuna rağmen CNN Türk'e çıkan İrem Çiçek: İhraç yerine gençleri kazansınlar

    Akşam Postası
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 33
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104103/42/1041034217.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/aksam_postasi/202002131041400677-chpnin-boykotuna-ragmen-cnn-turke-cikan-irem-cicek-ihrac-yerine-gencleri-kazansinlar/

    Boykot kararına rağmen CNN Türk yayınına katıldığı için Ümit Kocasakal ile birlikte ‘ihraç’ talebiyle disipline sevk edilen Av. İrem Çiçek, kanala konuk olma kararını savundu. Çiçek, “İhraç yerine gençleri nasıl partiye kazanırım diye düşünmeleri lazımdı. Cumhurbaşkanının babam Dursun Çiçek’i hedef aldığı gün her ekrana çıkmam lazımdı'' dedi.

    RS FM ‘de Atilla Güner'in sunduğu Akşam Postası programına konuk olan Av. İrem Çiçek, şunları anlattı:

    CNN Türk
    © Fotoğraf : Youtube/CNN Türk
    CNN Türk yayınına katılan Kocasakal ve Sevigen CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
    “Babamın CHP’de aktif görev alması başka bir şey. Ben İrem Çiçek’im. Boykot kararını anlam veremedim. Bu kanallara çok çıktım zararını görmedim. Cumhurbaşkanın İlker Başbuğ ve babam Dursun Çiçek’i hedef aldığı gün benim her kanalda konuşmam lazım aslında. Bu mücadelenin neferlerinden Ümit Kocasakal hocamla birlikte böyle ihraç talebiyle kurula gireceksem çok da dert  etmem. Bu boykot uygulaması ana muhalefete uygun mu? Küçük bir partiye yakışır belki. Siyasi bir karşılığı olur mu bilmiyorum. Penguen olayları sırasında olsa daha yerinde olurdu belki.

    Ben karakter olarak partinin yanlış kararı olduğunda da buna ‘yanlış diyebilmeliyim. Ben bu çizgide durmayı seviyorum. Siyasi bir beklentim yok.  Aday adaylığım oldu geçmişte. Parti üyesiyim. CHP’de Abdullah gül adaylığı tartışmasını eleştirmiştim. Partiler üstü durmayı daha uygun buluyorum kendime''.

    'İhraç değil, gençleri siyasete kazandırın'

    İrem Çiçek, parti kararını eleştirirken şu değerlendirmeyi yaptı:

    “Partiler gençleşmiyor. Aday adayı oldum. Bu tabloyu gördüm. Bu kafaların yenilenmediğini gördüm. Yenilenmemiş bir sürecin zinciri olmayı istemiyorum. İhraç kararı yerine gençleri nasıl partiye kazanırım diye düşünmeleri lazımdı. Biz AKP ile aramızdaki fark olmalı diyoruz. Milletvekilleri hiç yasayı okumadan  ne olduğunu bilmeden el kaldırıyor. Sol bir partinin bu şekilde iktidar partisi gibi kararlar almasını da eleştireceğim tabii ki. Bu kanalı izleyen bizim gibi düşünmeyen bazı ortaklık fikirde olduğumuz bir sürü insan var

    Her Perşembe süt aldığımız Salim amca var. Bugün bana 'CNN TÜRK’ü izledim, çok beğendim' dedi. Farklı düşünüyoruz onunla ama bu böyle yaşanıyor. Bu kanalları her partili izliyor. Ana akım medyanın çizgisi belli. Patron değişikliğinden sonra özellikle. Yayın çizgisi görüyoruz. Buralarda konuşmak daha kıymetli. Halk TV’de konuşalım tamam da… Ben Ergenekon süreçlerinde CNN Türk’e çıkıyordum İlk çıktığım yer. Karşımdaki ekip, “darbeci” derken ben ”küstüm oynamıyorum’ demedim hiç. Mücadele ettim. Ben şahsi olarak çıktığım programda tuzak görürsem zaten kendim karar verebilirim. Karar siyasi partinin A takımının, ben bunun tüm tabana yansıdığını düşünmüyorum.”

    Atilla Güner’in “Babanızdan destek ya da uyarı aldınız mı? Sorusuna ise Av. Çiçek şu yanıtı verdi: ''Ben reşit bir insanım. Kendi kararlarımı alırım. Babam bana yayın öncesi attığı mesajda, 'Kararına saygı duyuyorum. Başarılar diliyorum yayında' diyordu ve güzel bir kalp de gönderdi. Babamın böyle bir yayına çıkıp çıkmayacağını ise bilemem. Kendisi karar verir.”

    Etiketler:
    İrem Çiçek, Boykot, İhraç, Dursun Çiçek, CNN Türk, CHP
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Şanghay'da çekilen bu kare, kentteki virüs korkusunun ulaştığı boyutu gözler önüne seriyor.
    Salgın korkusuyla hayalet bölgeye dönüşmüş Çin şehirlerinden görüntüler
    Karikatür
    'Benim almam gereken Nobel Barış Ödülü'nü başkasına verdiler' diyen Trump, Rusya’ya karşı 'süper hızlı' füzelerle övündü
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet