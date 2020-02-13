CHP'nin boykotuna rağmen CNN Türk'e çıkan İrem Çiçek: İhraç yerine gençleri kazansınlar

Boykot kararına rağmen CNN Türk yayınına katıldığı için Ümit Kocasakal ile birlikte ‘ihraç’ talebiyle disipline sevk edilen Av. İrem Çiçek, kanala konuk olma kararını savundu. Çiçek, “İhraç yerine gençleri nasıl partiye kazanırım diye düşünmeleri lazımdı. Cumhurbaşkanının babam Dursun Çiçek’i hedef aldığı gün her ekrana çıkmam lazımdı'' dedi.

RS FM ‘de Atilla Güner'in sunduğu Akşam Postası programına konuk olan Av. İrem Çiçek, şunları anlattı:

“Babamın CHP’de aktif görev alması başka bir şey. Ben İrem Çiçek’im. Boykot kararını anlam veremedim. Bu kanallara çok çıktım zararını görmedim. Cumhurbaşkanın İlker Başbuğ ve babam Dursun Çiçek’i hedef aldığı gün benim her kanalda konuşmam lazım aslında. Bu mücadelenin neferlerinden Ümit Kocasakal hocamla birlikte böyle ihraç talebiyle kurula gireceksem çok da dert etmem. Bu boykot uygulaması ana muhalefete uygun mu? Küçük bir partiye yakışır belki. Siyasi bir karşılığı olur mu bilmiyorum. Penguen olayları sırasında olsa daha yerinde olurdu belki.

Ben karakter olarak partinin yanlış kararı olduğunda da buna ‘yanlış diyebilmeliyim. Ben bu çizgide durmayı seviyorum. Siyasi bir beklentim yok. Aday adaylığım oldu geçmişte. Parti üyesiyim. CHP’de Abdullah gül adaylığı tartışmasını eleştirmiştim. Partiler üstü durmayı daha uygun buluyorum kendime''.

'İhraç değil, gençleri siyasete kazandırın'



İrem Çiçek, parti kararını eleştirirken şu değerlendirmeyi yaptı:

“Partiler gençleşmiyor. Aday adayı oldum. Bu tabloyu gördüm. Bu kafaların yenilenmediğini gördüm. Yenilenmemiş bir sürecin zinciri olmayı istemiyorum. İhraç kararı yerine gençleri nasıl partiye kazanırım diye düşünmeleri lazımdı. Biz AKP ile aramızdaki fark olmalı diyoruz. Milletvekilleri hiç yasayı okumadan ne olduğunu bilmeden el kaldırıyor. Sol bir partinin bu şekilde iktidar partisi gibi kararlar almasını da eleştireceğim tabii ki. Bu kanalı izleyen bizim gibi düşünmeyen bazı ortaklık fikirde olduğumuz bir sürü insan var

Her Perşembe süt aldığımız Salim amca var. Bugün bana 'CNN TÜRK’ü izledim, çok beğendim' dedi. Farklı düşünüyoruz onunla ama bu böyle yaşanıyor. Bu kanalları her partili izliyor. Ana akım medyanın çizgisi belli. Patron değişikliğinden sonra özellikle. Yayın çizgisi görüyoruz. Buralarda konuşmak daha kıymetli. Halk TV’de konuşalım tamam da… Ben Ergenekon süreçlerinde CNN Türk’e çıkıyordum İlk çıktığım yer. Karşımdaki ekip, “darbeci” derken ben ”küstüm oynamıyorum’ demedim hiç. Mücadele ettim. Ben şahsi olarak çıktığım programda tuzak görürsem zaten kendim karar verebilirim. Karar siyasi partinin A takımının, ben bunun tüm tabana yansıdığını düşünmüyorum.”

Atilla Güner’in “Babanızdan destek ya da uyarı aldınız mı? Sorusuna ise Av. Çiçek şu yanıtı verdi: ''Ben reşit bir insanım. Kendi kararlarımı alırım. Babam bana yayın öncesi attığı mesajda, 'Kararına saygı duyuyorum. Başarılar diliyorum yayında' diyordu ve güzel bir kalp de gönderdi. Babamın böyle bir yayına çıkıp çıkmayacağını ise bilemem. Kendisi karar verir.”