Van Ticaret Odası: Koronavirüs vurdu, sınır kapandı, Nevruz Festivali’yle 200 bin İranlı 300 milyon dolar getirecekti

İran’da 12 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından bu ülke Çin’den sonra en çok can kaybının yaşandığı yer haline gelmiş, Türkiye de İran’a açılan 4 sınır kapısını kapatmıştı. Her yıl Mart ayının son haftasında 21 günlük Nevruz tatili için Türkiye’ye gelen İranlıları ağırlayan Van’da bu durum endişe yarattı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na son durumu anlattı: "Biz Van’da 5 yıldır Türkiye’nin en büyük üçüncü alışveriş festivalini düzenliyoruz. 15 Mart-5 Nisan arasında. 20 gün ilimizde çeşitli etkinlikler düzenleyip ekonomiyi canlandırmayı amaçlıyoruz. Maya da tuttu. 200 bin kişinin gelmesini bekliyoruz. Ortalama kişi başı 1000-1500 dolar harcıyorlar. Yani 300 milyon dolarlık bir şehrin ekonomisine katkı var.

Yüzde 83 doluluk oranına ulaştık, apartlarla birlikte yoğun dönemde yüzde 100’ü aşıyor. Mal canın yongası tamam ama Van 81 vilayet içinde sosyo ekonomik olarak 75-76. sırada. Sağlığa yönelik alınan önlemlerin, ekonomik yapıyı nasıl etkilediğine bakmak lazım. Bizim istediğimiz yüksek teknolojiyle giriş çıkışların denetlenmesi şeklindeydi ama 4 sınır kapısı kapatıldı. Halkın da böyle bir beklentisi vardı. Bu yüzden temkinli olarak değerlendiriyoruz. Şimdi biz de birkaç gün içinde alışveriş festivalini yapıp yapmayacağımıza karar vereceğiz."