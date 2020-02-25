Kayıt
12:21 26 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Akşam Postası

    Elazığlı işsiz depremzede: Ekmek için İstanbul’a geldim; Vanlı muhtar: Yoksuluz. Taş, toprak, çamurla ev yaptık, yıkıldı

    Akşam Postası
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 0 0
    Abone ol
    Sputnik
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/aksam_postasi/202002251041480650-elazigli-issiz-depremzede-ekmek-icin-istanbula-geldim-vanli-muhtar-yoksuluz-tas-toprak-camurla-ev/

    Elazığ’da 6.8 deprem sonrası 1 ay çadırda kalıp, ekmek parası için İstanbul’a gelmek zorunda kalan Suat Yıldırım ve İran’daki 5.9’luk depremin vurduğu Van’ın Özpınar Köyü muhtarı Cezmi Arslan RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası canlı yayınına konuk oldu.

    Elazığ’daki 6.8’lik deprem sonrası çadıra yerleşen 3 çocuklu Fethiye Yıldırım, geçtiğimiz hafta RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk olmuş, “AFAD’a teşekkür ederiz. Çadır verdiler, soba verdiler. Ama 1 lira yardım alamadık. Bu yüzden eşim ve oğlum İstanbul’a iş aramaya gitti” demişti. Güner, bu kez eşi Suat Yıldırım ile konuştu. Yıldırım, “AFAD hariç kimseden bir yardım görmedik. Bekledik ama istemedik. Sosyal güvenliğimiz, işimiz, paramız, pulumuz yoktu daha ne olmak lazım?

    Yıldırım, Akşam Postası’na yaşadıklarını şöyle anlattı:

    “Depremden önce de işsizdim. İstanbul’da havalimanında çalışıyordum. Kasım ayında inşaat bitince çıkardılar bizi işten. Bakanlar gelip çadırları geziyorlar, ihtiyacınız var mı diye soruyorlardı. Benim çok acil ihtiyacım olduğunu söyledim, üç tane çocuğum var dedim. Para pul istemedim bana bir iş lazım dedim. Sağolsun Süleyman Soylu ‘bu vatandaşla ilgilenin’ dedi. Aynı akşam 2 saat sonra dönüş yapıldı. Filan yere git iş için görüş dediler. Gönderdikleri bir özel okul. Adam ‘ismin gönderildi ama şu an ihtiyaç yok’ dedi. 1 ay geçti hala daha arayacaklar. Geçen Cuma günü valilikten aradılar, bakanlık yönlendirmiş. Ben Soylu bakana bir mektup da yazmıştım. Yardımların prosedürü nedir bilmiyoruz ki. Sosyal güvenliğimiz, işimiz, paramız, pulumuz yoktu daha ne olmak lazım?

    © Fotoğraf :
    Suat Yıldırım

    'Yardım istemeye gittim utandım'

    “Evimize az hasarlı raporu verildi. Çocuklar şimdi geçtiler eve ama korku içinde yaşıyorlar. Ben geldim İstanbul’a bir iş ayarlarsam niyetim evi geçindirmek. Hadi iş buldum diyelim evimi eşyamı buraya nasıl getireceğim bilmiyorum. Burada sığıntı gibiyim. Kendimi sığıntı olarak hissediyorum. Yakın çevremizden baskı yaptılar. Valiliğe git yardım iste diye. Gittim iğne atsan yere düşmez. İnsanlar bu kadar mı muhtaç? Ben onları görünce utanıyordum. Gerçek ihtiyaç sahibi benim ama onları öyle görünce utanıp geri çekiliyordum. Devlet bir yardım etmiş olsa, bir nakit yardım yapmış olsa ailemin yanında daha çok kalırdım. Belki orada bir iş imkanı olurdu ama şimdi gittikçe batağa doğru gidiyoruz. Görevini çok iyi yapan bir tek AFAD vardı. Başka kimseden bir yardım görmedik. Bekledik ama istemedik. Adamı olan parasını da aldı, evini de yıktırıp yaptırdı.”

    'Sınır ticareti yok, kuzular ölüyor'

    Merkez üssü İran’ın Hoy kenti olan 5.9 büyüklüğündeki deprem Van’da sınırın sıfır noktasındaki Kaşkol, Güvendik, Özpınar ve Gelenler mahallelerinde 9 kişinin ölümüne bazı kerpiç ev ve ahırların yıkılmasına sebep olmuştu. Özpınar Mahallesi’nin muhtarı Cezmi Arslan, Akşam Postası’na konuk oldu, “Çimento olmadığı için taştan topraktan çamurdan evler yapıldı. Öyle olunca hepsi yıkıldı dedi.

    © Fotoğraf :
    Cezmi Arslan

    Arslan, yaşananları şöyle anlattı:

    “Bizim köyden 8 kişi hayatını kaybetti. Hepsi yoksulluktan, çaresizlikten, fakirlikten oluyor. Bu evlerde beton olsaydı olmayacaktı. Briket getirip çamurla çevirip yapıyoruz, hayvan kümesi gibi…  Maddi durum kısıntı olduğu için durum bu. Bu yıkılan evler çok önceden 60 yıl önce dedelerinin yaptığı evlerdir. Her kim evini yapmışsa nasıl becerebiliyorsa öyle yaptı. Sınırdayız ama sınır ticaretimiz yok. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Herkes durumuna göre kırmızı toprağı çamur yapıp briketlerle ev yapıyoruz. Köyüm 185 hanedir. Yüzde 50’si yıkıldı virane oldu. Yüzde ellisi de ağır hasarlı. Bakanlarımız, valilerimiz geldi 90 metrekare ev yapacağız dediler çelik korse. Ama şu an çadırlardayız zaman lazım. Şu an kuzulama zamanı. Eksi 12 derecede insanlar kuzularını kaybediyor.”

    Röportajların tamamını izlemek için Akşam Postası YouTube yayını link: 

    Etiketler:
    Depremzede, Atilla Güner, Deprem, Elazığ, İran, Van
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Maslenitsa’nın tarihi Hiristiyanlık öncesi döneme kadar uzanıyor.
    Moskova Maslenitsa Festivali: Rusya’nın başkentinde kışa nasıl veda ediliyor?
    Karikatür
    ABD istihbaratı: Rusya, Trump'ın tekrar seçilmesi için müdahalede bulunuyor
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet