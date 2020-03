Çamuroğlu'ndan Alevileri kızdıran şov hakkında yorum: Hata yaptı ama linç edilmemeli, bana saldıranlara ben susmuştum

RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası canlı yayınına katılan Alevi tarihçi ve yazar Reha Çamuroğlu, Alevilerle ilgili sözleri tepki çeken Pınar Fidan hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çamuroğlu, "2007'de milletvekili seçildiğim zaman çok ağır hakaretlere uğramıştım, 4 sene dilimi ısırdım hiç kimseyi dava etmedim. İktidar partisinin miletvekiliydim, güçlü bir pozisyondaydım edebilirdim ama dilimi ısırdım şikayet etmedim. Bu hanımfendinin de dava edilmesini doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

Çamuroğlu, sosyal medyada büyük yankı bulan video için şöyle konuştu:

"Dünyanın her yerinde, her köşesinde her konu mizah konusu da kara mizah konusu da olabilir. Amerika'ya bakarız Hz. İsa eleştirilir, İncil eleştirilir. Bunlar gelişmiş bir demokrasinin göstergeleridir. 2020 mart ayı ve Türkiye. Gergin bir ülke ve birbirinden oldukça uzaklaşmış halk katmanları, hatta birbirlerinden nefret eden insan grupları. Böyle bir manzara ile karşı karşıyayız. Bir hanımefendi çıkıyor diyor ki bir otele tıkılırken yakılırlar. Madımak’ta ölen insanlarımızın aileleri buradalar, o acılarla yaşıyorlar. Bu zamanda yüzleşilmemiş, hesaplaşılmamış bir acı var. Tepkilerin bazıları iğrenç ama bu hanımefendiyi haklı hale getirmez. Düzgün bir özür dilemesi lazımdı ama ortada düzgün bir özür yok. Alevi kökenli insanlarımız olsun, Sünni kökenli insanlarımız olsun. Sünniliği eleştirebilir, Aleviliği eleştirebilirler, ilgilerini kaybedebilirler, din ile ilişkilerini kesebilirler. Bunlar hep özgür seçimlerdir. Bunları işaret etmek hiciv konusu olabilir. 2007 yılında milletvekili seçildiğim zaman çok ağır hakaretlere uğramıştım, 4 sene dilimi ısırdım hiç kimseyi dava etmedim. İktidar partisinin miletvekiliydim, güçlü bir pozisyondaydım edebilirdim ama dilimi ısırdım şikayet etmedim. Bu hanımfendinin de dava edilmesini doğru bulmuyorum."