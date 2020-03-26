Yerli tohum için dozerin önüne yatan Prof. Toprak: Hiçbir yere gitmiyorum, mücadeleye devam

RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası programına konuk olan Prof. Toprak, "18 yıldır buradayım. Yurt dışına gitmek yok. Hiçbir yere gitmeyeceğiz. Mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Prof. Toprak, Güner’in "Ne yapmak istediler? O kanalı geçirecek başka bir yer yok muymuş?" sorusu üzerine yaşananları şöyle anlattı:

"Ne yapmak istediklerini biz de anlayamadık. Videolarda gözüken yer araştırmalarımızı yaptığımız deneme arazilerimiz. Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin 10 yıllık bir arazisi. Biz tamamen yerli tohum üretmeye çalışıyoruz onlar araziye foseptik çukuru açmaya çalışıyorlarmış. Ne yaptıysak engel olamadık dediklerini yaptılar. Makineler iki gecedir çalışıyor. Rektör bizimle hiç görüşmedi. Müdürümüzün üç yılda defalarca görüşme talebi oldu ama yanıt hiç gelmedi. Yapı işleri Daire Başkanı, üniversitenin güvenlik amiri ve en sonunda da rektör bey geldi. Bu işin peşinin bırakılmaması gerekiyor çünkü bizim buradaki tek amacımız Türkiye için yerli ve milli tohum üretmek. Dışa bağımlı olmak istemiyoruz. Koronavirüsten dolayı birçok ülkede üretim durmuş durumda. Biz de daha ne kadar yurtdışından tohum olabilir? 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' sözü arazinin, orada duran seramızın ismi. Çocuk kreşi, müze, otopark gibi şeyler yapılacakmış. 18 yıldır Pamukkale Üniversitesi’nde çalışıyorum, bu merkez de 10 yıldır var ve çalışıyor. Çok başarılı ürünlerimiz var. Bunca yıllık emeklerimiz boşa gidiyor. Gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık yıllardır ama gördüğümüz muamele ortada. Biz hiçbir yere gitmeyeceğiz, kanımızın son damlasına kadar buradayız. Mücadeleye devam edeceğiz. Darp raporu da aldık, her şey mahkemeye götürülecek."