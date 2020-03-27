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22:16 27 Mart 2020
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    Akşam Postası

    Ordu’da çöp tesisine itiraz eden Emine Elik: 'Su için mücadele ediyorum diye beni katiller koğuşuna attılar'

    Akşam Postası
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    Hayatını tarım ve hayvancılık ile kazanan Ordulu Emine Elik, hayvanlarının atık tesisinin kirlettiği su kaynakları nedeniyle zarar gördüğünü belirterek eyleme başlamıştı. Ordu Valisi'ne yönelik sözleri nedeniyle cezaevinde kalan Elik, başından geçenleri Atilla Güner’e anlattı.

    Ordu’da çevreyi tehdit eden atık tesislerinin su kaynaklarını kirlettiği gerekçesiyle kaldırılması için 1300 metre yüksekteki çöp alanına yakın çadır kurup eylem yapan Emine Elik (55) için bölgeye 300 metre yaklaşmama cezası verilmişti. Vali’ye “vicdanın sızlamadı mı?” dedikten sonra tutuklanıp 24 saat cezaevinde kalan Elik, yaşadıklarını canlı yayında Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.

    “Valim bizi askerlerimizle karşı karşıya getirme. Biz sizden yol, elektrik istemiyoruz, toprak yola razıyız’’ dedim. Beni savcılığa çağırdılar, gittim ifademi verdim. Hakime hanımın karşısına çıkardılar. Oraya yaklaşmama kararını ihlal etmişim. Benim tapum var orası benim tapulu yerim dedim. “Tapun yok” dedi bana hakime hanım, var diyorum hadi git seni tutukladım diyor. Yapma nolur sen de hanımsın ben hayvancılıkla uğraşıyorum hayvanlarım öldü, benim savunma hakkım yok mu neden beni suçluyorsun dedim. Karakola imza atmaya gidiyorum zannettim adliyede buldum kendimi, sizin karşınızdayım dedim. Bana tutuklama verme dedim. Bana dikleniyorsun sen tutukladım seni dedi. Yanındaki askerlere kelepçelemelerini söyledi. Beni ağır ceza mahkumlarıyla aynı koğuşa attılar. Katiller vardı. Soruyolar bana senin ne işin var burda diye. 24 saat kaldım orada. 18 kişi aynı tuvaleti kullanıyor, sıcak su yok. Sabah 11’den sonra su kesiliyor. Kahvaltıyı ancak paran varsa alabiliyorsun. Ben buyumun mücadelesini veriyorum benim ağır cezalık ne suçum olabilir ki? Şimdi iş makineleri girmiş bizim çadırın olduğu yere. Yerle bir etmişler. Kocam ordaydı onu da karakola götürmüşler. Ben bir daha gidemem ki oralara. Nasıl gideyim?” 

    Etiketler:
    atık, Türkiye, Ordu
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