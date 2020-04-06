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13:47 07 Nisan 2020
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    Akşam Postası

    İspanyol hemşire Martin: Tanrı her zaman affeder, insanlar bazen, ama doğa hiçbir zaman affetmez

    Akşam Postası
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (2207)
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    Barselona’da acil servis hemşiresi olarak çalışan Roberto Martin, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu ve ülkesindeki durumu şu sözlerle özetledi: “Tanrı her zaman affeder, insanlar bazen, ama doğa hiçbir zaman affetmez.”

    Avrupa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önemli merkezlerinden biri de İspanya. Sağlık sektörünün çok zor günler yaşadığı ülkede 19 bin sağlık çalışanı virüse yakalanmış durumda. Bu rakam toplam vaka sayısının yüzde 14’ü. Barselona’da acil servis konusunda dersler de veren Roberto Martin, Uğur Koçbaş’ın sorularını yanıtladı:

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    İspanya- Koronavirüs
    © REUTERS / JON NAZCA
    İspanya'da koronavirüs ölümlerindeki artış oranı azalıyor
    “Barselona’da bir hastanede acil servis hemşiresi olarak çalışıyorum. Aynı zamanda acil servis konusunda fakültede dersler de veriyorum. Herkes evde kalırken ben her gün işe gitmek zorundayım. Anne babam 90 km uzakta çiftçilik yapıyor. 15 günde bir onları görebiliyorum. Onları görüp sarılamamak öpememek çok zor. Ama işim gereği 2-3 metre mesafede olmak zorundayım. 13 yaşındaki kızımı her gün ancak görüntülü aramayla görebiliyorum.

    İspanya’da sağlık sistemi şu an tamamen kamuya ait. Çok zor durumdayız. Yoğun bakımların dolup taşmasını engellemek için virüsü kaptığından haberi olmayıp diğer insanlara bulaştıracak kişileri önceden belirlememiz şart. Aksi halde sağlık sistemimiz çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Neyse ki İspanya’da yaşayanlar sorumlu davranıyor. Barcelona’da sokaklar şu aralar bomboş. İnsanlara market sıralarında mesafelerini koruyor. Toplum siyasetçilerden daha sorumlu. Sanırım Türkiye’de de benzer bir durum söz konusudur.”

    Sağlık çalışanlarına yönelik ülkenizde tavır nasıl?

    “Evet sevdiklerimizden ayrı kalıyoruz, ama canları kurtarmak için hastanede canla başla çalışıyoruz. Bu sırada birçok arkadaşım virüsü kaptı. Yoğun bakımda onlara da yardım etmek için büyük çaba gösteriyoruz. Akşamları saat 20.00’de bizi pencerelere çıkıp alkışlıyorlar. Ama ben bunu pek de doğru bulmuyorum. Asıl yapılması gereken hükümet sağlık harcamalarını azaltırken sokaklara çıkıp eylemler yapmaktı.

    İspanya'da koronavirüs
    © REUTERS / SUSANA VERA
    İspanya’da 19 binden fazla sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
    Evlerinde yalnızlığa mahkum olan yaşlı insanların durumuna çok üzülüyorum. Yapayalnız kaldılar ve sağlık çalışanları ve gönüllüler kendilerini 50 parçaya ayırıp bu insanlara yardım etmeye çalışıyor. Bazı tek yaşayan yaşlıların markete çıkmaya korktukları için beslenme eksikliği çektiğine ilişkin vakalar görmeye başladık. Bazıları yalnız ölüyorlar. Gerçekten çok üzücü. Cenazelerinde bile en fazla 1-2 kişinin olmasına izin veriliyor.”

    Türkiye’ye nasıl bir mesaj vermek istersiniz?

    “Bir sağlık çalışanı olarak Türk dostlarıma bir mesajım var. Bu pandemi küresel bir salgın. Ne sınır tanıyor ne ekonomik güç ne de siyasi görüş. Tanrı her zaman affeder, insanlar bazen, ama doğa hiçbir zaman affetmez. Umarım bundan ders çıkaracağız ve gelecekte her şey daha umut dolu olacak.”

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (2207)
    Etiketler:
    Barselona, Tedavi, Acil Servis, Koronavirüs, Hemşire, İspanya
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