Bağcılar’da karantina altındaki apartmanda yaşayan Muhammet: 'Annem yan odada, görüntülü konuşup özlem gideriyoruz'

İstanbul, Bağcılar Merkez Mahallesi'nde bulunan 16 kişinin yaşadığı 4 katlı bir apartman 14 gün karantinaya alındı. Annesi koronavirüse yakalanan Muhammet Aras, RS FM’de yayınlanan Atilla Güner’le Akşam Postası programına konuk oldu: “Yaşadığımız binada 16 kişiden 13’ü koronovirüs nedeniyle karantinada. Annem de yan odada karantinada. Görüntülü konuşarak özlem gideriyoruz” dedi.

Aras, yaşadıklarını Atilla Güner’e şöyle anlattı:

“Amcama sağlık görevlisi bir tanıdığı virüsü bulaştırmış. O da ailenin diğer üyelerine bulaştırdı. Aile apartmanında yaşıyoruz ve ister istemez birbirimizle temas halinde oluyorduk. Bizim evde annem pozitif. Kendisini bir odada izole ediyor. Annem yan odada olmasına rağmen görüntülü konuşuyorum. Psikolojik olarak kendimizi kötü hissediyoruz. Apartmanda 16 kişi yaşıyor ve 13 kişi pozitif. Binanın kapısında polisler bekliyor, 15 gün daha bekleyecekler. Yiyecek ihtiyaçlarımız belediye ve sosyal yardımlaşma grupları tarafından karşılanıyor. Emniyet bahçe kapısıyla apartman girişi arasına şerit çekti. Bize gelen yardımlar, bahçe kapısının oraya bırakılıyor, bizden de negatif olan bir kişi aşağıya inip alıyor. Aprtmandaki dairelere dağıtıyor. Hastanelere 65 yaş üstü ve durumu ciddi olanlar yatırıldığı için biz evde karantinadayız. Bizim durumumuz çok şükür öyle değil.”