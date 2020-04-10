CHP’li belediyelerin aşevlerine bağış yasağına Fatma teyzeden itiraz: Gelirim yok, karnımı belediye doyuruyor

CHP’li belediyeler, yıllardır aşevleri için bağış aldıkları hesapların bloke edildiğini açıkladı. Eskişehir Odunpazarı Belediyesi aşevinden 5 yıldır gıda ihtiyacını gideren 71 yaşındaki Fatma Teyze ve Belediye Başkanı Kazım Kurt, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. Fatma teyze, “Ne etimiz ne tavuğumuz eksik oluyor. Benim bir gelirim yok belediye yardım etmese aç kalırız” dedi. Başkan Kurt ise, “İyilik bulaşıcıdır. Ne yaparlarsa yapsınlar bize iyilik bulaştı biz bu yardıma devam edeceğiz” dedi.

Bir çocuğu epilepsi hastası olan ve hiçbir geliri olmadığı için gıda ihtiyacını Belediye’nin aşevinde karşılayan Eskişehir Odunpazar ilçesi sakini Fatma Teyze, “30 Senedir Odunpazarı’nda yaşıyoruz. Şeker hastasıyım. Günde iki öğün yemek veriyorlar. Ne istersek fazla fazla veriyorlar. Kuyruk filan da olmaz, biz çok memnunuz. Geçinemiyoruz. Oğlum var, bekar o da rahatsız. Belediye başkanı da geliyor durumumuzu görüyor, soruyor. Ne etimiz ne tavuğumuz, hiç eksik kalmıyor. Vermezlerse aç kalırız” dedi.

'İyilik bize bulaştı aşevi yardımından vazgeçmeyiz'

Onun ardından yayına bağlanan Belediye Başkanı Kazım Kurt ise yaşananları şöyle anlattı:

“Aşevimiz 2007’den bu yana devam ediyor. 2014’te biz kapasitesini çok büyüttük. 15 bin kişiye aynı anda yemek verebiliyoruz. Belediyelere bağış meselesi abartıldı. Diğer yardım kampanyası ile karıştırıldı ondan birkaç gün sonra da burayı iptal ettiler diye düşünüyoruz. İptal edildiğini de bankadan öğrendik. Kaymakamlık yazısıyla “Yardım toplama kanununa aykırıdır, elde ettiğiniz yardımlar yasaklanmıştır” denildi. Kaymakam beyi aramadım onların tavrı belli. Yukarıdan gelen emri uyguluyorlar. Burada söylemlerin tersine birlik, beraberlik gibi lafların aksine CHP’li belediyelerin yapmakta olan işleri nasıl engelleriz onun için uğraşıyorlar. Bizim yaptığımız gıda yardımlarının yüzde 10 en fazla 15’i yardımlardan gelen bağışlardır. 1 milyon lira harcıyorsak 100 bini gelen bağışlardandır. Aşçımız ve çalışan personelimiz var. Yaklaşık 20 kişi çalışıyor. Yoksullara yardım işini yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Şu anda bizim o hesaba bağış alma işlemlerimiz durdurulmuştur. Ama inada bindi. Vatandaş bize şimdi un, pirinç, kıyma, ve et gibi temel yiyecek malzemeleri getiriyor. Dayanışma duygusunu bitirme şansları yok. Mansur başkanın dediği gibi İyilik bulaşıcıdır. İyilik bize bulaştı biz bu işten vazgeçmeyeceğiz.”