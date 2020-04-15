Prof. Dr. Haydar Baş’ın yardımcısı, cenazesinin üzerine örtülen siyah örtünün sırrını anlattı

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden BTP lideri Prof. Haydar Baş’ın cenazesinde naaşının üzerine örtülen siyah örtü merak uyandırdı. O örtünün sırrını BTP Genel Başkan Yardımcısı Harun Kayacı, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında anlattı: “Hz. Hüseyin’in türbesinden geldi örtü. Prof Baş’ın vasiyetiydi. Ömrü boyunca Alevi-Sünni-Şii kardeşliği için çalışan bir isimdi.”

Harun Kayacı o örtünün hikayesini şöyle anlattı:

“Hz. Ali efendimizin türbedarı olan bir arkadaşımız İmam Hüseyin efendimizin türbesinden hediye etmişlerdir. İmam Hüseyin efendimizin türbesindeki örtüdür o. Necef’ten geldi. Prof. Baş Alevi-Sünni-Şii kardeşliğini ortaya koyan bir insandı. Sadece söylemle değil akademik yönleriyle de ortaya koydu.”

BTP Genel Başkan Yardımcısı Kayacı Prof. Baş’ın Atatürk’le ilgili eseriyle de dikkat çeken bir isim olduğunu söyledi:

“Prof. Haydar Baş, ‘Hoşgeldin Atatürk’ isimli eseriyle de ilk defa Mustafa Kemal’in hem anne hem de baba tarafından peygamber torunu olduğunu, dört dörtlük Müslüman olduğunu ortaya koyan bir eser kaleme almıştı. İnsanlar oturdukları yerden emperyalist düşüncelerin paraleli olarak Atatürk’ü dinsiz göstermeye çalıştılar. Oysa Atatürk her açıdan dini ve milli bir insandı.”