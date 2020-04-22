Ekonomist Ağaoğlu: Doları 7’nin altında tutmak için döviz rezervini kullanmak mantıklı değil

Ekonomist Ali Ağaoğlu, ''Cumhurbaşkanı’nın faizleri düşürülmesini talep ettiği dönem ile bu dönem farklı. Dolar kurunu da kamu bankaları eliyle 7’nin altında tutmak için gereksiz yere döviz rezervinizi kullanmamız çok mantıklı değil” açıklamasını yaptı.

Para Politikası Kurulu faiz oranını yüzde 9,75’ten yüzde 8,75’e indirdi, dövizde ise kamu bankaları doları 7 liranın altında tutmak için 300 milyon dolarlık satış yaptı. Bu gelişmeleri, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası programında yorumlayan ekonomist Ali Ağaoğlu,” Cumhurbaşkanı’nın faizleri düşürülmesini talep ettiği dönem ile bu dönem farklı. Dolar kurunu da kamu bankaları eliyle 7’nin altında tutmak için gereksiz yere döviz rezervinizi kullanmamız çok mantıklı değil ”dedi.

'Özel bankadan 8.75 faizle kredi bulmak mucize'

Merkez Bankası'nın faiz indirimi bir anlamda kayda geçmeyi hedefliyor. Gerçek hayatta 8.75 faiz var kısa vadede aslında. 1 Yıllık süreçte bakarsak bulunması biraz zor. Kamu değil ama özel bankaya gidip 8.75 ve 9.00 faizle 1 yıllık kredi bulabilmek mucize olur. Merkez Bankası tarafından da düşünüyorum. Eğer ben bunu yapmamış olsam, böyle bir dönemde toplumun geneline gerçekten haksızlık etmiş olurum. Cumhurbaşkanının faizleri düşürülmesini talep ettiği dönem ile bu dönem farklı.

''Biz bize yeteriz Türkiye’’ deyip insanları yardım kampanyalarından destek isteyen yerine insanlara destek veren yapı olmalı. Örneğin bana yardım edilmesi gerekmiyor. Mesela sokaktaki simitçiye, ayakkabı boyacısına, evlere temizliğe gidene veya pazarcıya. Devlet eliyle değil de Merkez Bankasının faiz indirmesi o demek. Merkez Bankası faiz indirdiği zaman bankalar dolaylı olarak şirketler üzerinden ekonomiye, ekonomiden bireylere kaynak indireceklerdir. Bu böyle zamanlarda çalışmaz.”

'Gereksiz yere döviz rezervini kullanmak mantıklı değil'

“Pansuman önlemler bir yere kadar çalışırlar. Kuru, kamu bankaları eliyle 7 gibi psikolojik bir seviyenin altında tutmak için gereksiz yere döviz rezervinizi kullanmanız çokta mantıklı değil. Daha önceki zamanlarda da doları belirli bir seviyenin altında tutmak için rezervlerimizin önemli bir kısmını harcadık. Dün yediğimiz hurmalar gelir bugün tırmalar. “