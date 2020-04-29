İsveç’teki hastane, Emrullah Gülüşken’in 'tedavi etmediler' sözü için ne dedi?

İsveç’ten Koronavirüs tedavisi için özel uçakla Türkiye’ye getirilen Emrullah Gülüşken İsveç basınında da haber olmuştu. RS FM’de yayınlanan Atilla Güner’le Akşam Postası Editörü Uğur Koçbaş, Gülüşken’in alınmadığı iddia edilen hastanenin bulunduğu yerel yönetimin basından sorumlu yetkilisi Jimmy Gottfridsson ile konuştu:

Emrullah Gülüşken ile ilgili Türkiye’de çok farklı haberler yapılıyor. Kendisinin testi pozitif çıkmış mıydı?

İsveç’te sağlık sisteminde tam gizlilik esastır. Hiçbir şekilde sağlık durumları ve aldıkları tedavilerle ilgili bir detay verilemez.

Peki kendisinin hastaneye yatırılmamasındaki sebep neydi?

Skane bölgesinde hastanelere sadece yatırılma gerekliliği olan hastalar yatırılır ve buna Covid-19 vakaları da dahildir. Koronaya bağlı olarak ciddi bir şekilde hastalığı olan hastaları yatırmak konusunda da bir krizimiz/sıkıntımız bulunmuyor. Her vaka için tıbbi değerlendirme yapılıyor. Şunu da önemle vurgulamak isteriz ki birçok koronavirüs hastası tedavilerine evlerinde devam etmektedir.

İsveç Göçmenlik Ofisi’nin İsveç devletini karalamaktan aile hakkında bir soruşturma açtığına yönelik iddialar doğru mu?

Böyle bir şeyin İsveç’te daha önce hiçbir zaman yaşanmadığını size söyleyebilirim. Ayrıca İsveç kanunlarında da böyle bir suç bulunmamaktadır.