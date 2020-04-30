Maske üretiminde devlete hibe standardı vatandaşı nasıl etkiliyor?

İstanbul Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Tanrıverdi RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu: “Önce Sağlık Bakanlığı bize maske üretin sabit fiyatla alalım dedi. Sonra yönetmelik değişti 1 tane devlete hibe edin 1 tanesi için ihracat izni vereyim dediler. Durum böyle olunca bu sefer devlete verilecek olanlarda, ki onlar da sonra bize dağıtılacak, herkes en kalitesizini devlete vermeye çalışacak para kazanabilsin diye...”

Tanrıverdi yerel üreticiler için maske üretimiyle ilgili değişen yönetmeliği şöyle anlattı:

“Salgının başında Sağlık Bakanlığı’na bağlı USHAŞ kanalıyla devlet dedi ki, ‘’kim ne üretiyorsa getirsin ben şu fiyattan satın alıyorum, yurt dışına satmak yasak’’ dedi. Bu sistem de güzelce işliyordu. Tekstil sektörü çok kıvrak olduğu için bir anda bütün şirketlerin kapasiteleri arttı. Türkiye’nin kapasitesinin de üstünde maske üretimi yapılıyor. 3 gün içerisinde bir karar değişikliği oldu ve devlet malzeme ofisine devredildi. Şirketler sözleşme yapmışlardı ve yatırım yaptılar. Devlet malzeme ofisi sözleşme yapmak için şirketleri çağırdı ve ‘’sizden parayla almam, herhalde yeteri kadar stok var, bir hibe ederseniz bir de ihracat izni veririm“ dedi. Yani iki tane yapacaksınız bir tane fiyatına satacaksınız buradan da para kazanacaksınız. Durum böyle olunca bu sefer devlete verilecek olanlar, ki onlar da sonra bize dağıtılacak, herkes bu sefer de en kalitesizini devlete vermeye çalışacak para kazanabilsin diye”

Tanrıverdi maskelerle ilgili standartlar konusunda da büyük fark olduğunu anlattı:

“Konfeksiyon dikişiyle dikilen ürünleri iç piyasada tüketiyorduk ama ihraç edilirken o ürünler istenmiyor. Dünya standardı var. Devletin bize vermiş olduğu maskelerin üstünde tel olması lazım mesela ama yoktu. O tel kaymasın, sabit tutsun diye var. Kumaşların da kendilerine göre özellikleri var. Nefes geçiren, dışarıdan almayan, içeriden dışarı veren. Kumaş maske Türkiye’de kullanılıyor ama faydalı olduğu söylenmiyor. Aksesuar gibi oldu. Yurt dışındaki birçok firma, logomuzu koy mağazamızdan alışveriş yapana hediye olarak verelim diyor. Ne desen olursa olsun kaliteli kumaşlardan yapın gönderin diyorlar. Kara komedi gibi oluyor”.