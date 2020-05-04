Prof. Bengi Başer: Evde yapacağınız maske ücretsiz dağıtılan telsiz maskeden daha iyi korur

Profesör Bengi Başer, dağıtılan maskelerle ilgili durum hakkında ”Evde yapabileceğiniz maske, eczanede ücretsiz dağıtılandan çok daha fazla korur” yorumunu yaptı.

Prof Başer, telsiz ve standardın altında olan maskelerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Eczanelerden halka dağıtılan maskelerin koruma değerleri çok az. Tişörtünüzden yapabileceğiniz maske ondan daha fazla korur. Dünyada da örnekleri var. Maskelerin birçoğu görsel, işlevi yok. Evde, akordiyon tarzı yapıp çok rahat yıkanılabilir ve pamuklu yaparsanız eczaneden alacağımız maskelerden çok daha koruyucu olur.

Kardiyoloji uzmanı Prof Başer’in çözüm önerisi ise şu oldu:

“Devletin kaliteli maskeleri de satışa sunması gerekir. 1’TL’ye kaliteli ve telli maske satılıp insanların kullanımına sunabilirsiniz. Param yok maske alamıyorum diyen evinde kendi de yapabilir ama maskeleri ben bedava dağıtıyorum dediğiniz zaman bunların hiçbir koruyucu tarafı yok. Bedava dağıtmayalım belirli bir değer koyalım. Avrupa ülkeleri para ile satıyor ve biz o kadar zengin bir ülke değiliz. Uygun bir fiyat seçelim, parayla satalım. Fahiş fiyatlarla satış yapıp yararlanmaya çalışanları da engellemiş oluruz. Bir şeyi yapacaksınız ya tam yapın ya da hiç yapmayın.”