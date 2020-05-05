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    Akşam Postası

    Prof. Dr. Eyüboğlu: Kısıtlamaların bir kısmının gevşetilebileceği noktadayız ama keşke öncelik AVM’ler olmasaydı

    Akşam Postası
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    Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu, koronavirüsle ilgili normalleşme adımları hakkında, ''Kısıtlamaların bir kısmının gevşetilebileceği noktadayız ama keşke öncelik AVM’ler olmasaydı'' açıklamasını yaptı.

    Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Füsun Eyüboğlu, Türkiye’nin salgın sonrası normalleşme planını RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında yorumladı: “Bilim Kurulu öneriler veriyor ama uygulayıcı biz değiliz. Keşke öncelik AVM’ler olmasaydı. Kuaföre gitmeden önce sorarım 10 kişilik kuaför 5-7 kişiden fazla alıyorsa, çalışanlar maske takmıyorsa gitmem. İki aydır emek verildi  ama her şey gevşerse 10 günde aynı noktaya geri döneriz.”

    AVM - Alışveriş merkezi
    © AA /
    Türkiye'de 11 Mayıs'ta açılacak olan AVM'ler için uyarı

    AVM’ye saat başı müşteri sınırı gelsin süresi dolan çıksın

    Prof. Eyüboğlu, AVM’lerin 11 Mayıs’ta açılmasını şu sözlerle değerlendirdi:

    ‘’Tedbirleri basamak basamak açmak gerekir. Keşke, AVM’ler daha geç açılsa. Bilim Kurulu bazı konularda tıbbi bilgiler çerçevesinde öneriler veriyor ama bunu uygulayıcısı biz değiliz, devlet yöneticileridir. Açın ya da açmayın diye bir şey söyleyemeyiz, biz sadece öneride bulunuyoruz. Şu an duruma baktığımız zaman bir şeyler gevşetilebilir ama öncelik AVM’lerin açılması değildir.  İlla ki açılacaksa her saat içeriye girecek kişilerin sayısını belirleyin, süresi dolan çıksın. Kısıtlamaların kaldırılması konuşuluyor ama ne nasıl uygulanır bilmiyorum. Restoran, oyun yerleri gibi yerlerin açılması çok yanlış şu anda. Emek verildi ve bunun sonucunda en azından dizginlediğimizi söyleyebiliriz ama her şey gevşerse on günde aynı noktaya geri geliriz.”

    Kuaförde müşteri sınırı şart

    Prof Eyüboğlu’nun 65 yaş üstüne kısıtlı serbestlik tanınması ve kuaförlerin açılmasına ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

    “Yaşlılarımız, sokakta her zaman çok rahat yürüyüp dolaşamıyorlardı. Düz zemin olduğu için alışveriş bahanesiyle gitseler de sabah erken saatlerde gidip yürüyorlardı. Onlar böyle bir çıkış yolu olarak düşünebilirler. Kuaföre gitmeden önce arayıp soracağım. Kaç müşteriyi aynı anda alacaksınız, çalışanların maskeleri var mı? 10 Sandalyesi olan bir kuaförde 5’i ya da 7’yi geçiyorsa gitmem. Solunum yoluyla bulaştığı için kullandıkları malzemelerden çok mesafe çok önemli. Kuaförler ve berberler çok mağdur oldukları için kurallara herkesten çok onlar dikkat edeceklerdir. Almanya’da kural konuluyor ama sokağa çıkma yasağı yok ama ihtiyacı olmayan sokağa çıkmıyor. Bizde o noktaya 2 ayın sonunda gelebildik. Normal hayata elbet bir süre sonra döneceğiz ama zaten artık hiçbir zaman normalimiz eski normal olmayacak. Amerika’da sinemalar açıldı. Sinemalar doldu. Eğer sinemalar açılırsa onun içinde soracağız acaba içeride kaç kişi olacak? Bence o da açılmamalı. 50 Kişilik bir salonda 12 kişi olacaksa mesafe dikkat ederek belki olabilir. İki saat aynı ortamda durmak bence doğru değil.’’

    Etiketler:
    Koronavirüs, AVM, Türkiye, Koronavirüs Bilim Kurulu
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