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    Akşam Postası

    Prof. Dr. Osman Erk: Ekonomi çevreleri baskı yaptı, önlemler gevşetildi

    Akşam Postası
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    Prof. Dr. Osman Erk, normalleşme adımları çerçevesinde atılan adımları ve liglerin başlama kararını yorumladı.

    Türkiye Covid-19 önlemlerinin adım adım gevşetilmesini tartışırken, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Osman Erk RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na çarpıcı açıklamalar yaptı. Prof. Dr. Erk, “Ekonomiye yön veren çevreler, tüm dünyada bu önlemlerle ekonominin daha ileriye gidemeyeceğini anladılar. Hükümete, devlete baskı yapmaya başlayınca Türkiye de buna uydu” dedi. Prof. Dr. Erk, liglerin başlamasını da erken bulduğunu söyledi ve “TFF’nin pandemi bilgisi mi var ki karardaki sorumluluk onlara bırakıldı?“ sorusunu sordu.

    © AA /
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    'Ekonomi çevreleri baskı yaptı'

    Osman Erk, Atilla Güner’le Akşam Postası programında şunları söyledi:

    “Bütün dünyada ekonomi odakları ya da ekonomiye yön veren çevreler,  bu virüs önlemleriyle ekonominin daha ileriye gidemeyeceğini anladılar. Hükümete, devlete baskı yapmaya başladılar. Avrupa’daki ülkeler, ABD ve diğer ülkeler ile Türkiye, almakta oldukları önlemleri gevşetmeye başladı. Bundan sonra biz yavaş yavaş sürü bağışıklığı metoduna dünyaca geçmiş bulunuyoruz.

    Önlemler gevşetildiği için olması düşünüldüğünden daha kısa süre içerisinde sürü bağışıklığıyla ilgili oranların artmasını beklemek lazım. Ta ki sonbahar aylarına kadar. 15 Ekim ile birlikte mevsimsel grip sezonu da başlıyor.

    'Türkiye ilk önlemlerde gecikti'

    “Hep Ekonomik saiklerle hareket ediliyor. Aslında salgının başlangıcında da bu saikle hareket edildi. Sınırlar kapatılmadı, uçuşlara izin verildi, turistik seyahatlere izin verildi. Türkiye’de alınan önlemlerin  ‘geç alındığı’nı söylemek de mümkün. İtalya, Türkiye, Amerika bu konuda geç kaldı. Salgın haberi ortaya çıktıktan sonra sınırlar kapatılmış olsaydı çok daha iyi olabilirdi.

    Türkiye’de karantina önlemleriyle ilgili bir takım problemler olduğunu biliyoruz. Sonuçta bir pandemi ortamı ve hata yapmamak mümkün değil. Süreç devam ederken bir takım hatalar gerçekten oluyor. Türkiye bu süreci iyi yönetti diyebiliriz.

    Göreceli olarak diğer ülkelere göre hiçbir vaka olmaması gerekirdi, ‘başarılı olduk’ diyebilmek için. Diğer ülkelere göre iyiyiz ama, bunda bizim sağlık sistemimizin iyi olması etkili oldu. Bunun yanında bizim ülkemizdeki virüsün mutasyon geçirip geçirmediğiyle, belki de genlerimizle ilgili. Bu konularla da ilgili çalışmalar yapılacak.

    'TFF'nin pandemi bilgisi var mı ki karar onlara bırakıldı?'

    “Son açıklanan kararda Sayın Bakan Koca, futbolla ilgili kararın federasyonun sorumluluğunda olduğunu söyledi. Futbol Federasyonu’na bırakıldı kararlar. Ama diğer önlemleri  herhangi bir odağa bırakmıyorsunuz . Burada TFF’ye topu atıyorsunuz. Onların Pandemi ile ilgili bir bilgileri var mı? Yok. Bu, Futbol kulüplerinin ekonomik durumlarına göre karar verecekleri anlamına gelir. Benim düşünceme göre biraz erkendi. Avrupa’da bir takım gevşetmeler ortaya çıkınca, Türkiye’de mecburen onlara ayak uydurmak zorunda kaldı.”

    © DHA /
    TFF Başkanı Özdemir: Ligler 12 Haziran'da başlıyor

    'Eski normale dönüş mümkün mü?

    “Eski hayatımıza, eski normale dönüş diye bir şey söz konusu olmayacak. Eski hayatımızın da normal olup olmadığını da sorgulamak gerekebilir. Toplumun bir kesimi enteresan bir yaşam tarzı içerisinde hayatlarını sürdürüyordu. Evler, arabalar, giyimiyle, yedikleriyle içtikleriyle şatafatlı bir hayat sürdürüyordu. Bunun çok normal olduğunu söyleyemiyorum. Bundan sonraki hayatımızda en azından kısa süre içerisinde yeni normallerimiz olacak. Mümkün olduğunca insanlar evlerinde kalmaya devam edecekler. Evden dışarı çıkmak zorunda kaldıklarında maske takacaklar, sosyal mesafeye, hijyen koşullarına uymaya çalışacaklar ve bizim bundan sonraki normallerimiz bunlar olacak. Toplu taşıma, uçak, restoran ya da tatile de gitsek yeni normal dediğimiz kurallara mutlaka uygulamamız gerekecek.  Bu normallerden hareketle bundan sonraki hayatımıza devam edeceğiz. “

    'Bu kadar kişiyi kaybetmeyebilirdik'

    Koronavirüsten İlk ölüm vakasının görüldüğü gün 17 Mart’ta, gazetelerde demecim yayımlanmıştı. ‘Bu kriz bizi teğet geçecek’ demiştim. Diğer ülkelerle karşılaştırarak. Bu öngörüm gerçekleşti. Türkiye’nin nüfusu çok genç. Ortalama yaşımız 30. Diğer ülkelerden çok daha az etkileneceğiz diye düşünüyordum, gerçekten de öyle oldu. Sağlık sistemimizin bu kadar organize olduğunu ben düşünmüyordum. Tedavi protokolleri uygulandı. Hastaneler konusunda başarılı olduk, belki çok daha başarılı olabilirdik. Bu kadar kişiyi kaybetmeyebilirdik. “

    Etiketler:
    Koronavirüs Bilim Kurulu, Lig, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Koronavirüs, Türkiye
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