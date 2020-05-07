Kayıt
22:18 07 Mayıs 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Akşam Postası

    TTB’den Dr. Tanık: Salgın geldi kuşlar geri döndü, krizi kapitalistler için değil halk için fırsata çevirelim

    Akşam Postası
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 46
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104148/24/1041482403_0:306:1400:1094_1199x675_80_0_0_39aefec5e807f68b16f9dccd5b90b817.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/aksam_postasi/202005071041991254-ttbden-dr-tanik-salgin-geldi-kuslar-geri-dondu-krizi-kapitalistler-icin-degil-halk-icin-firsata/

    Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu Başkanı Dr. Feride Aksu Tanık, Türkiye'nin koronavirüs salgın kontrol sürecini değerlendirdi.

    Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu Başkanı Dr. Feride Aksu Tanık, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası programında salgın sürecini değerlendirdi. Dr. Tanık “Bir virüs bulaştı hayatımız değişti. Krizi kapitalistler için değil de halk için fırsata dönüştürebiliriz. Kentimize kuşlar geri döndü, havamız daha temiz, boğaza yunuslar geldi ve atık üretmeden çevreyi kirletmeden de yaşam mümkün. Salgına belki böyle bir fırsat olarak bakabiliriz” dedi.

    Yunusların dalgalarla dansı Üsküdar'dan görüntülendi
    © DHA /
    Yunusların dalgalarla dansı Üsküdar'dan görüntülendi

    “Hiçbir zaman 11 Mart öncesine dönmeyeceğiz” diyen Dr. Tanık, koronavirüs verileri konusunda Türk Tabipleri Birliği’nin soruları olduğunu belirtti:

    'AVM'lerin açılması bana göre erken'

    “Dünya çok salgınlar deneyimledi. Bilgi, ideoloji ve politika arasında geçen bir öyküdür ve bu öykünün nasıl seyredeceği, toplumları nasıl etkileyeceği konusunda hükümetler çok ciddi bir rol üstlenirler. Hükümetler bilimin ve kanıtın politika ve planlarını nasıl belirleyeceğine karar veriler ama aynı zamanda politika ve planları da onlar uygularlar. Her salgın, sonrasın yeni bir ekolojik dengeye yol açar. Hiçbir zaman 11 Mart’ın öncesine dönmeyeceğiz. Salgın eğrisinin yönünün ne olacağına ilişkin kararları doğal olarak ülkeyi yönetenler veriyorlar. Biz TTB olarak şunu söylüyoruz. Bu kararı verirken Epidemiyolojik verilere dayanmalıyız. Hastalıkla ilgili rakamları bilmeliyiz. Hastalık belirtileri çıktıktan sonra 48 saat içinde kuşkulu vakaların ne kadarına test yapabiliyoruz? Vakaların ne kadarı 24 saat içinde izole edilebiliyor? Temaslıların ne kadarına karantina uygulanabiliyor?“

    Sağlık Bakanının açıkladığı sayılar dışında verilere ulaşamıyoruz. Dolayısıyla böyle olması gerektiği konusunda uyarma görevimizi yerine getiriyoruz. AVM’lerin açılması bana biraz erken görünüyor. Salgının nasıl seyredeceği halkın önlemleri ne kadar benimsediğiyle çok bağlantılı. Bir virüs bulaştı ve hayatımız değişti.

    'Otoriter eğilimler ağır basıyor'

    Dünyadaki örneklere baktığımız zaman süreç yönetiminde otoriter eğilimlerin ağır bastığını görüyoruz. Çin örneğine bakacak olursak termal kameralarla insanların kimliklerini ayırt ederek gözetlendiği çok mucizevi hastalık takip sistemi olarak görülebilir. Ama aynı zamanda insanların özel yaşamlarının mahremiyetini de ortadan kaldıran ve sadece gözetlendiğimiz bir ortamda yaşadığımız bir sosyal coğrafyaya bizi zorunlu kılmakta. Dijital teknolojilerin geliştiği çağda bunların özgürlükleri kısıtlayıcı şekilde kullanılma olasılığı var. Türkiye’de bu eğilim çok rahatlıkla sirayet edebilir ama özgürlüklerden ödün vermeden demokrasinin, hak ve özgürlüklerin, kişi mahrumiyetinin korunması çok önemlidir. Otoriterleşmeye yol açmaması gerekir salgın mücadelesinin. Krizi kapitalistler için değil de halk için fırsata dönüştürebiliriz. Kentimize kuşlar geri döndü, havamız daha temiz, boğaza yunuslar geldi ve atık üretmeden çevreyi kirletmeden de yaşam mümkün. Salgına belki böyle bir fırsat olarak bakabiliriz. ’’

    Etiketler:
    kapitalizm, Türkiye, Koronavirüs, Türk Tabipleri Birliği (TTB)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova bölgesindeki Uluslararası Uzay ve Havacılık Fuarı MAKS-2019'u ziyaret ederken, 27 Ağustos 2019
    Putin'in 20 yıllık başkanlığının hafızalara kazınan kareleri
    Karikatür
    ABD Savunma Bakanı: ABD’nin Venezüella’daki olaylarla alakası yok
    İnfografik
    GAZ-64/GAZ-67 İvan-Willys hafif çok amaçlı otomobil
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet