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    Akşam Postası

    Özgür Özel: Cumhurbaşkanı Erdoğan anketleri görünce CHP’li belediyelere teşekkür etti, aslında normali bu

    Akşam Postası
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    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “AK Parti, MHP, CHP ve diğer partilerden 1.119 belediye, vefa sosyal destek grubunu desteklediler. Onlara da teşekkür ediyorum” açıklamasını yorumladı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında daha önce paralel suçlaması yönelttiği CHP’li belediyelere ilişkin, “AK Parti, MHP, CHP ve diğer partilerden 1.119 belediye, vefa sosyal destek grubunu desteklediler. Onlara da teşekkür ediyorum” demişti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında bu sözleri yorumladı: “Erdoğan anketlerle hareket etmeyi seven bir siyasetçi. Önüne gelen anketlerde vatandaşın CHP’li belediyelerin yardımlarının engellenmesini yüzde 68 oranında doğru bulmadığını gördü. Aslında normali bu. Cumhurbaşkanı’nın partisiz olması ve bütün partilere eşit mesafede olması gerekir.”

    © AA / Mustafa Kamacı
    Erdoğan'dan CHP'ye: Meydanı bu faşist zihniyete bırakmayacağız

    Özgür Özel, “Erdoğan gibi dediğim dedik ve  son derece sert üsluplu birisine bile bir hafta sonra geri adım attıracak gayretle çalıştıkları için bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi ve şöyle konuştu:

    Uzun süredir yapılan kamuoyu anketlerinde, bugün referandum olsa ne dersin sorusuna yüzde 60 ya da yüzde 65 hayır derim diyor. Referandumun içeriğine girdiğinizde partili Cumhurbaşkanına ne diyorsun sorusuna ise yüzde 70’e yakın hayır diyor. Vatandaş zaten Cumhurbaşkanının aynı zamanda bir partinin de genel başkanı olmasını, sabah il başkanları ile toplantı yapıp öğleden sonra vali atamasını doğru bulmuyor. Recep Tayyip Erdoğan kendi partisinin belediye başkanlarını toplamıştı, biz buna tepki göstermiştik. Böyle bir dönemde bütünlüklü mücadele yapılacaksa parti ayrımı olarak yapılmaz. Recep Tayyip Erdoğan’da değişen bir şey yok. O anketlerle çalışmayı seven ve bilen birisi.

    Metropoll anketindeki çarpıcı sonuç

    En son yapılan Metropoll anketinde, CHP’li belediyelerin hizmetlerinin engellenmesini nasıl değerlendirdiğine ilişkin objektif bir soru var orada. Vatandaşları yüzde 68’i engellemeyi doğru bulmadığını ve kınadığını söylüyor. Muhalefet seçmeninde olduğu gibi AK Parti ve MHP seçmeni de doğru bulmamış. Vatandaş yayınlanan anketlerde bu hizmetlerin engellenmiş olmasını doğru bulmuyor. Recep Tayyip Erdoğan gibi her attığı adımı anketlere göre atmayı geçmişte benimsemiş ve kendince faydasını görmüş ve bununla övünen bir siyasetçi bu anketlerle Ak Parti’nin ve kendisinin geçtiğimiz haftaya kadar sürdürdüğü kutuplaştıran ve CHP’yi yok sayan siyasetinin bir kez daha duvara tosladığını gördü. Geçen sene tosladığında 31 Mart’taki 13 binlik fark 806 bin olmuştu. Çünkü iki seçim arasında hem vatandaşın kararını kabul etmeyip YSK’ya seçim iptal ettirmişlerdi hem de her fırsatta CHP’yi ve belediye başkan adayımızı ve bütün CHP’lileri çöp, çukur, pislik ya da birtakım terör örgütleriyle ilişkili göstermişlerdi. Halk üç ay sonra farkı arttırmıştı.

    'Bu sözler milletin beklentisidir'

    Cumhurbaşkanının bugün söylediği söz aslında milletin beklentisidir. Geçen hafta CHP’li belediyeler için uyumsuz, paralel yapı oluşturdular, devlete kafa tutuyorlar dedi. Şimdi ise Vefa destek birimleriyle uyumlu çalıştıklarını söylüyor ve teşekkür ediyor. Demek ki biz olduğumuz gibiyiz ve göründüğümüz gibi oluyoruz. Valiliğin Vefa destek grubuna da katkı sağlamışız ki koskoca Cumhurbaşkanı teşekkür ediyor, biz ayrıca onların tüm engellemelerine rağmen kendi çabalarımızı da sürdürdük ve vatandaş bunu da görüyor. Cumhurbaşkanının geçen hafta söylediği sözler olmasa bu teşekkür, teşekkür olarak kalır ama kendi kendini düzelten, CHP’li belediye başkanlarının kamu görevini de düzgün yaptıklarını ifade eden bir yaklaşımdır.  Recep Tayyip Erdoğan gibi dediğim dedik ve  son derece sert üsluplu birisine bile bir hafta sonra geri adım attıracak gayretle çalıştıkları için bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz''.

    Etiketler:
    AK Parti, CHP, Anket, Metropoll Araştırma Şirketi, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Recep Tayyip Erdoğan
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