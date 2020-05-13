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    Akşam Postası

    Burdur Belediye Başkanı Ercengiz: CİMER’e şikayet üzerine faaliyetimiz durdurulmuştu, ama dosya kapandı

    Akşam Postası
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    İzinsiz maske üretip dağıttığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Burdur’un CHP’li Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına katıldı. Ercengiz, “CİMER’e yapılan bir şikâyetten dolayı valilk soruşturma başlattı, üretimimiz durduruldu. Ama Valilik sorularına verdiğimiz cevaplar üzerine soruşturmaya gerek yok dendi, dosya kapatıldı. Şu an maskeye bu kadar ihtiyaç varken maske üretiminden kim rahatsız olabilir ki?” dedi.

    'Hep beraber omuz omuza olalım'

    “Devlet babaysa biz de evlatlarıyız” diyen Ercengiz yaşananları şöyle anlattı: ''Bir vatandaşın CİMER’e şikayetiyle Valilik bir araştırma başlattı. Maskeye ihtiyaç varken üretimi kimi rahatsız eder? Tek kullanımlık ya da 6 saatlik kullanımı olan maskelerin her birinin yenilenmesi gerekirken maske üretiminden kim rahatsız olabilir? Devlet babaysa, yerel yönetimler de evlatlarıdır. Babamız zor durumdaysa bir takım görevleri üstlenmemiz gerekiyorsa hep beraber omuz omuza vereceğiz bu zorluğun üstesinden geleceğiz. Türkiye’deki belediyelerin büyük çoğunluğu maske üretiyor çünkü bu zorunlu ihtiyaç.

    'Gıda paketi projemizi başlatamadık'

    “Tarım kredi kooperatifinden gıda paketi bağışı kabul edebileceğimizi ifade ettik. İhtiyaç sahibi vatandaş yardımda bulunmak isteyen varsa belediyeyle para ilişkisi olmasın çiftçinin ürünlerinin alınabilmesi yönünde proje yaptık ama maalesef başlayamadı bu proje. Valiliğe yapılan bir şikayet neticesinde uygun olmadığı gerekçesiyle valilik kampanyayı durdurmamızı istedi. Bu durdurma kadarı da 1 ay önce gerçekleşti. 3 yıldır Ramazan paketlerimizi Tarım Kredi Kooperatifinden hazırlatıyoruz. Maske üretmemiz de mi problem gibi bir laf etmiştik. Muhtemelen siyasi rakiplerimiz maske ile ilgili bir sorun var mı acaba hadi bir araştıralım, yoklayalım, taciz edelim diye mi düşündüler bilemiyorum. Maske üretimine başlamıştık.

    Valilikten gelen sorular

    “Valilikten gelen yazıda, maskeyi hangi koşullarda nerede ve nasıl ürettiniz, hangi kurum ve kuruluşlardan izin aldınız, maskeyi kime dağıttınız ve kaç adet ürettiniz. Bizim cevabımız ise atölyede 25- 30 arası gönüllülerden oluşan ekibimiz maskeyi ürettiğini ve yaklaşık 200 bine yakın maske dağıttığımızı belirttik. Valilikten bugün bir açıklama yapıldı. CİMER üzerinden yapılan şikayetin araştırma konusu olduğu, Burdur belediyesine bu soruların sorulduğu ve cevaplarının alındığı, soruşturmaya uygun bulunmadığı dosyanın kapatıldığı yönünde açıklama yapıldı. CİMER’e yapılan bir şikâyetten dolayı üretimimiz durdurulmuştu, şu an dosya kapatıldı. Maske kullanımını yaygınlaştırmak istemiştik.”

    Etiketler:
    Soruşturma, CHP, Burdur, siper maske, Maske
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