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    Akşam Postası

    11 kişide korona çıkan Erzurumspor’un başkanı: Futbol çok önemlidir ama yaşam futboldan daha önemlidir

    Akşam Postası
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    TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirilirken, buna Beşiktaş ve Kasımpaşa'dan gelen haberler de eklendi. Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, gelişmeleri Akşam Postası yayınında yorumladı.

    Türkiye 12 Haziran’da futbola yeniden merhaba demeye hazırlanırken Beşiktaş, Kasımpaşa ve Erzurumspor’dan gelen pozitif vaka haberleri endişe yarattı. RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına bağlanan Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, “4 futbolcu, bir teknik heyet üyesi, diyetisyen ve 5 kulüp çalışanı dahil 11 kişinin sonucu pozitif çıktı. Bu sadece futbolu ilgilendiren bir konu değil burada yapılacak bir yanlışın belki de ülkemize çok ciddi bedelleri olabilir. Futbol hem ülkemiz ekonomisi hem de dünya ekonomisi için çok önemlidir. Ama yaşam futboldan daha önemlidir” dedi.

    © AA / Erhan Elaldı
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    Üneş, canlı yayında yaşadıklarını şöyle aktardı:

    “8 Mayıs’ta takımımızı toplamıştık, ilk antrenman öncesi korona testi yaptırmıştık. Negatif çıkanlar vardı. İlk Sağlık Müdürü ve kulübümüzün sağlık çalışanları ikinci testlerin mutlaka yapılması gerektiğini ve 6. Günün önemli olduğunu söylemişlerdi. Çarşamba günü ben dahil 83 kişiye test yaptırdık 11 kişi pozitif, 12 kişi de sarı diye adlandırılan tedbirli dendi. 14 Gün boyunca kulübümüz ve tesisimiz kapalı olacak. 3 Ay futbola ara verdikten sonra 15 gün antrenman yapıp sahaya çıkmaz zor.”

    Atilla Güner’in “Korona teşhisi konan futbolcularınıza oynayalım mı oynamayalım mı diye sorsak ne cevap verirler?” sorusunu ise Üneş şöyle cevapladı:

    “Geç kalınmış bir soru. Sadece futbolculara değil, teknik anlamda sorumlu olan başta Şenol hocam olmak üzere Fatih Terim’e birçok hocaya sorulması lazım. Futbolun en önemli paydaşları sahada mücadele eden onlar. En büyük riski onlar taşıyorlar.  Bugüne kadar bize böyle bir soru sorulmadı. Bu süreci çok iyi yönettikleri için devletimizle gurur duyuyoruz. Biz futbol yöneticileri olarak eğer bilim kurulu ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri futbol oynamaya elverişli bir ortam var derler ise çıkıp bu işin takvimini konuşabiliriz. Pandemi ile ilgili bilgi sahibi insanların konuşması lazım çünkü çok hassas bir konu. Bu sadece futbolu ilgilendiren bir konu değil burada yapılacak bir yanlış belki de ülkemize çok ciddi bedelleri olabilir. Futbol hem ülkemiz ekonomisi hem de dünya ekonomisi için çok önemlidir. Yaşam futboldan daha önemlidir’’.

    Etiketler:
    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol, Koronavirüs, Büyükşehir Belediye Erzurumspor
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