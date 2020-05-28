Göktaşı yağmuruna uzman yorumu: ‘Taş parçası bulanlar zengin oldum zannetmesin, bu kez Bingöl’e düşen gibi değil’

RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk olan Prof. Ethem Derman, “Bu tipik bir göktaşı yağmuruydu. Göktaşı bulan herkes sosyal medyadan bana ulaşıyor. Taş parçalarını bulanlar zengin olduk diye düşünmesin, 2015’te Bingöl’e düşen gibi değil para etmez. Ama salonlarına koyup ileride çocuklarına anlatabilirler” dedi.
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Trabzon'da dün akşam gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ve meteor (göktaşı) düşmesi olduğu öne sürülen ışık hüzmesi, heyecanlandırdı. Düzköy ilçesindeki Şahinkaya Dağı eteklerine gelenler, düştüğü iddia edilen gök taşı ya da parçalarını aramaya başladı. Eski Ankara Üniversitesi Astronomi Bölüm Başkanı Prof. Ethem Derman, konuyla ilgili şöyle konuştu:
“Göktaşları küçük ise yıldız kaydı deriz. Göktaşı mercimek büyüklüğünde atmosfere girdiği zaman sürtünmeden dolayı ısınır hareket enerjisini ışık olarak saçar ve yıldız kaydı deriz. Bunu dışında daha büyük ise bu sefer atmosfere girer, iz bırakır ve atmosferde patlayabilir ve daha büyük bir ışık saçabilir. Çapı daha büyük olan yarım metre, bir metre çapındaki göktaşları diyoruz. Bunlara ateş topu diyoruz. Dün gözüken ve iki gün önce gözüken ateş topudur. Bunların çapı daha büyük ve dolayısıyla atmosfere giriyor. Demir ve nikelden oluşmuş göktaşı ise yere kadar inebiliyor. Benim gördüğüm videolarda edindiğim izlenim dünkü göktaşı Karadeniz üzerinde patlamış. Yüksekten geldiği için de birçok kentten görülebiliyor. Erzurum'dan da görülmüş, Bingöl'den de görülmüş. O saatte gökyüzüne bakan her bir insan görebilirdi. Türkiye'nin her yerinden gözükürdü.
‘Bu kez Bingöl’e düşen gibi değil o yüzden değersiz’
Yıllar önce Bingöl’de düşen göktaşı NASA’nın sertifikasyonu ile ünlü olmuştu. O taşın Vesta asteroidinden geldiği tespit edildiği için değerliydi. Çünkü Avrupa’da Amerika’da kadınlar bu taşları kendilerine takı yaparlar. Sertifikalarını da çantalarında taşırlar. Ama dün düşen göktaşı için böyle bir sertifikasyon yok. Türkiye’de göktaşı bulanlar hep bir şekilde bana ulaşırlar. Ben de onlara hep aynı şeyi söylerim. Ya bir üniversiteye bağışlayın ya da salonunuza koyun ileride çocuklarınıza anlatırsınız. Çünkü sertifikasyonu olmayan göktaşlarının maddi bir değeri yoktur.”
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