Denizli’de termik santrali durduran köyün muhtarı: Havamıza, suyumuza dokunmasınlar

Denizli'de köylülerle birlikte hareket ederek, termik santral projesini durduran muhtar İlhan Kulaç, ''Zehir insana ne yaparsa toprağa da onu yapar. 50 bin zeytinlik olan yerde termik olmaz dedik, konuya siyaset üstü baktık başardık. Havamıza suyumuza dokunmasınlar'' açıklamasını yaptı.

Denizli’nin Tavas ilçesinde Avdan Köyü’ne kurulması planlanan termik santrale karşı çıkan köylüleri seferber eden ve projeyi durduran muhtar İlhan Kulaç RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. Muhtar Kulaç, “Zehir insana ne yaparsa toprağa da onu yapar. 50 bin zeytinlik olan yerde termik olmaz dedik, konuya siyaset üstü baktık başardık. Havamıza suyumuza dokunmasınlar” diye konuştu.

“Tarımımız, havamız, suyumuz, zeytinliklerimiz önceliklidir. Havamıza, suyumuza dokunmasınlar. Termik santral günde 5 bin 616 ton su çekecek. Bizim burada içme suyumuz yokken suyu nereden çekecekler?” diye soran muhtar İlhan Kulaç şöyle konuştu:

“Biz bu işi siyaset üstü olarak kabul ettik. Sağlıklı yaşam sağlıklı çevrede olur sloganıyla mücadele ettik. Durduruldu ama bizi tatmin etmiyor iptal edilmesini istiyoruz projenin. Bizim burada tarımsal ürünlerimiz var zeytinliğimiz var. 15 bin zeytin fidanını bu sene ben kendim dağıttım. Orada 50 bin zeytinlik var verim veren. Zehir insanı ne yapar onu siz düşünün. Toprak bile kendini 90 sene sonra yenileyebiliyormuş böyle bir durumda. Biz kendimiz çevredeki muhtarlarla beraber bir platform oluşturduk. Ben de bu işe liderlik ettim. Benim hala oğlum var jeoloji mühendisi o da bizimleydi. Hiç siyaset sokmadık işin içine. Biz tekrar bu iş gündeme gelmesin diye hukuki yoldan süreci yine işletmeye devam edeceğiz.”