Suriyeli gitarist sığınmacı Ömer'e yönelik ayrımcı dile Livaneli'den tepki: Kör karanlıklarda nefret üretmeyin

Suriye'den 5 yıl önce Türkiye'ye kaçan Ömer Alkilani, İstiklal Caddesi'nde gitarıyla müzik yaptı, yeteneği Birleşmiş Milletler'in (BM) dikkatini çekti.

Alkilani, RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na konuk olarak "Hayalim Türkiye'de tura çıkıp konser vermek" dedi.

Sosyal medyada Alkilani'ye yönelik ayrımcı dil kullanan yorumlara tepki gösteren programın bir sonraki konuğu, sanatçı Zülfü Livaneli, "Kör karanlıklarla nefret üretmeyin. O nefret gelip bumerang gibi sizi de çarpar" ifadelerini kullandı.

Livaneli, şunları söyledi:

"İnsan kalbinin iyiliği ve kötülüğü var. George Floyd için milyonlarca insan başkentlere döküldü. İnsan vicdanı tüm olanlara rağmen yok olmuyor. Umut burada. Bizim memleketimizde de kör karanlıkta yaşayan insanlar var. Dünyanın çoktan aştığı bazı fanatizm durumları var. Bu fanatiklerin çoğu Twitter'da. Korkunç şeyler yazıyorlar. Ne çocuğa acıyorlar, ne kadına acıyorlar, ne mülteciye acıyorlar. Ömer için, 'Şam ya da Halep sokaklarında çalabilir gitarını hem tellere daha onurlu vurur' diye yazmışlar. Allah korusun biz de yarın mülteci olabiliriz. En önemli şey empati. Empati kuramayan insan tam insan değildir. İnsanımsıdır... Hz. Muhammed mülteci değil miydi? Medine halkı onları bağrına bastı. Hz. Musa, Mısır'dan göç etmedi mi? Kör karanlıklarla nefret üretmeyin. O nefret gelip bumerang gibi sizi de çarpar."