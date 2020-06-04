Tehdit edilen gazeteci: Belediye başkanının o sözlerinden sonra can güvenliğimiz kalmadı

Zonguldak'ta Kozlu Belediye Başkanı tarafından tehdit edilen gazeteci Seyfi Boyraz, ''Hem haberin doğruluğunu ‘Yeğenime faydam olmayacak da kimse olacak’ diyerek itiraf ediyor hem de bizi tehdit ediyor. O sözlerden sonra can güvenliğimiz kalmadı. Savcılığa şikayet ettim'' açıklamasını yaptı.

Zonguldak Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, 3 yeğenini işe aldığına yönelik haber nedeniyle “Gazeteciler dinleyin sizi net tehdit ediyorum” dedi. Haberi yapan gazeteci Seyfi Boyraz RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuştu: “Hem haberin doğruluğunu ‘Yeğenime faydam olmayacak da kimse olacak’ diyerek itiraf ediyor hem de bizi tehdit ediyor. O sözlerden sonra can güvenliğimiz kalmadı. Savcılığa şikayet ettim.”



Zonguldak Elmas TV haber müdürü Seyfi Boyraz şu ifadeleri kullandı:

“Gazetecilik hayatıma başlayalı 26 yıl oldu. Haber doğrulanmıştır ve bizde isimler de var. Sayın Ali Bektaş’ın bahsettiği gibi klavyeyi elimize alıp önümüze gelene sallamıyoruz. Kimsenin namusuna, şerefine, onuruna, özel hayatına, kurumsal kimliğine ve makamına saygısızlık yapmıyoruz. Kendisi de zaten itiraf ediyor. Yeğenime faydam olmayacak da kime faydam olacak diyor. Zonguldak Belediyesine yeğenini işe aldırdığını belirtiyor. Sonra da “Gazetecilere sesleniyorum kimse sokakta rahat yürüyemez, tehditse tehdit ediyorum” diyor.

Hakaret ve tehditler üzerine 3 gazeteci arkadaşımla birlikte ertesi gün Cumhuriyet savcılığına giderek, mesleğimizi icra ettiğimizi belirterek delillerimizle birlikte şikayet dilekçemizi verdik. Bundan sonra hukuki alanda haklarımızı arayacağız. 2020 Ocak ayından itibaren gazetecilerin can güvenliği kalmadı.

'Önceden CHP'liydi, şimdi 'kaleminizi kırarlar' diyor'

Ali Bektaş daha önce CHP’den Belediye Başkanı seçildi. Sonra DSP’ye geçti yine seçildi. Birkaç ay sonra istifa edip Ak Parti’ye geçti. Bakın bir olay anlatayım... Tarih 10 Ocak 2020 çalışan gazeteciler günü. Bu günle ilgili Ak Parti çalışan gazetecileri onurlandırmak, sevindirmek için Zonguldak’ta kahvaltı düzenliyor. Kahvaltı programına Ak Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar da katıldı. Partisini eleştiren gazeteciler için ‘’kaleminizi kırarlar, size yazık olur’’ diyor. 2 Mayıs 2020’de açık havada benimde bulunduğum bir programda, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan’la pandemi sürecini değerlendiriyoruz. Sayın Alan da ‘’ beni yazanlar, benim belediye başkanımı, milletvekilimi, teşkilatımı yazan gazeteciler Zonguldak hainidir. Bu gazeteciler sarı basın kartlarını yırtsınlar’’ diyor. Zonguldak’ta, Zonguldak medyası üzerine topyekün Ak Parti baskısı söz konusu.