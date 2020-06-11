MetroPOLL Araştırma Şirketi CEO'su Sencar: 'Sultanahmet müze olsun' demek CHP için tam bir akıl tutulmasıdır

Metropoll Araştırma Şirketi’nin CEO’su Özer Sencar, CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun "Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da Ayasofya da Sultanahmet de müze olmalı. Çünkü bunlar artık insanlığın ortak malı" şeklindeki ifadesini 'CHP için tam bir akıl tutulması' olarak yorumladı.

MetroPOLL Araştırma Şirketi CEO'su Prof. Özer Sencar, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. Sencar, AK Parti’nin oyunun 18 yıl sonra ilk kez yüzde 30.7’ye gerilediğini ancak buna karşılık muhalefet partilerinde bir yükseliş kaydedilmediğini söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Prof. İbrahim Kaboğlu’nun "Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da, Ayasofya da müze olarak korunmalı, hatta Sultanahmet de müze olmalı. Çünkü insanlığın ortak mirası bunlar. Anasayasamız 63. maddede bunu öngörüyor ve esasen laik Türkiye Cumhuriyeti'nin evrensel değerleri benimsemesi açısından da dünya ölçeğinde bunlar mirastır" şeklindeki ifadesini hatırlatan Sencar, şunu söyledi: “İşte bu en söylenmemesi gereken sözdür. CHP’nin oyunu artıramamasının kanıtıdır."

Sencar’ın’na yaptığı açıklamalar şöyle:

“AK Parti’nin oyu son yılların en düşük seviyesinde. Ama iktidar sorunu kadar Türkiye’de bir muhalefet sorunu da var. İktidarlar yaşanan sorunları görünmez kılmak için değişik konuları ortaya atıp muhalefeti onlarla meşgul ederler. AK Parti iktidarları bu konuda son derecede başarılıdır. Muhalefet kendisi gündem oluşturamıyor. Asıl sorunların konuşulmasını iktidar başarılı bir şekilde önlüyor. Muhalefet iktidarın kendilerine çizdiği oyun alanının dışına çıkamıyor. Sürekli muhalefet iktidara cevap veren konumunda. Halbuki olması gereken şey iktidarı kendisine cevap vermeye zorlamasıdır. Ama Türkiye’de muhalefet bunu yapamıyor. CHP oyunu yükseltemez diye bir şey yok sadece bunu becerememesi var."

'Böyle bir şey nasıl söylenir?'

Atilla Güner’in “CHP’li Prof. Kaboğlu’nun Meclis kürsüsünden Ayasofya tartışması sırasında 'Sultanahmet de müze olsun' şeklinde bir çağrı yapmasını nasıl değerlendirirsiniz?” sorusuna ise Sencar’ın yanıtı şöyle oldu:

"İyi bir hukukçu olabilirsiniz ama siyasal zekanız yetmeyebilir. Bir muhalefet yetkilisinin söyleyebileceği en olumsuz şey Sultanahmet müze olsun. İşte bundan 50 yıllık 80 yıllık CHP tek milim değişmemişler diyecek halk. Eğer Kaboğlu bunu söylediyse yapılacak ilk iş Kılıçdaroğlu’nun 'Böyle zırva olmaz biz Sultanahmet’i cami olarak koruyacağız' demesi gerekirdi. Ayasofya tartışması 80 senedir tartışılırken siz şimdi bir de Sultanahmet’i tartışmaya açıyorsunuz, bu aklın durduğu bir yerdir. Muhalefetin yaptığı gafları böyle dikkate alırsak işte bu insanların neden CHP’ye uzak durduğunun göstergesidir. Böyle bir şey nasıl söylenir? Akıl almaz bir şey bu."