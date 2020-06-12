Müyesser Yıldız’ı ısrarla arayan asker İstanbul’dan bir jandarma ikmal astsubayı

Tutuklanan Odatv Haber Müdürü Müyesser Yıldız’ın avukatı Erhan Tokatlı RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına bağlanarak Sabah gazetesinin "E.B. adlı askerle 29 kez görüşmüş" diye yazdığı haberdeki tüm aramaların asker tarafından yapıldığını anlattı.

Tokatlı şunları söyledi:

“Tutuklama kararı kendisine tebliğ edildiğinde Müyesser, ‘FETÖ’den daha geriye gittiniz Allah zulmünüzü artırsın’ dedi. Müyesser, kendisini ülkenin âli menfaatlerine sahip çıktığını, bu yönde gayret sarf ettiğini, 15 Temmuz’dan sonra kamu kurumlarının özen göstermeden ellerinde ne varsa dijital anlamda mahkemelerin arşivlerine gönderdiğini bunlarda devletin sırlarının olduğunu, bu yapılan işin yanlış olduğunu, bahsi geçen askerle bir bağı olmadığını söylemiş. Aramaların hepsi ruhsal rahatsızlığı olan astsubaydan Müyesser hanıma yapılan aramalar.”

'İtirafçı olduğunu öğrendik'

Atilla Güner’in “Ben avukatını arayarak öğrendim Müyesser Yıldız’ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen bu asker İstanbul’dan bir jandarma ikmal astsubaymış” bilgisini vermesinin ardından Yıldız’ın avukatı Tokatlı şöyle konuştu:

“Siz gazetecisiniz biri sizi arıyor bir şeyler söylüyor, ‘bunun belgesi var mı kardeşim’ diye sorar gazeteciler. Bu tarz konuşmalar söz konusu. Kargoyla gelen dijital anlamda gelen veri yok. Söylenenlerin hepsi televizyonlarda ifade edilen şeyler. TV’lerde emekli subaylar, akademisyenler çıkıyor anlatıyor. Astsubay rütbesinde bir kişinin tahsil olarak da mesleki olarak da bu tür analizler yapıyor olması zaten mümkün değil. Ruhsal dengesinin yerinde olmadığını zaten kendi avukatı söylüyor. Duruşma tutanaklarına göre şahsın etkin pişmanlıktan faydalanma talebi olduğunu, yani itirafçı olduğunu öğreniyoruz.”