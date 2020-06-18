Dr. Murat Kınıkoğlu: 'D vitamini hariç kafanıza göre vitamin hapı almak hiçbir fayda sağlamaz'

Kalp ve İç Hastalıkları uzmanı Dr. Murat Kınıkoğlu şunları söyledi:

''D vitamini dışında bir kapsül damla yani işlenmiş bir ürün şeklinde alınıp vücuda faydalı olduğu ispat edilmiş herhangi bir vitamin yoktur. C,E, omega 3 ve selenium gibi bütün vitaminlerden özellikle multivitaminlerden uzak durulması gerekir. Boşuna içiyoruz. Kendimizi motive ediyoruz bunlar faydalı güç verecek bize diye. Faydalandık zannediyoruz ama araştırmalar hiçbir faydasının olmadığını gösteriyor. Bir insanda herhangi bir hastalıktan dolayı bir vitamin değişik olabilir ve düşmüş olabilir, doktor da takviye etmek için verebilir. Bir ölçüm ya da hastalık olmadan eczaneye gidip ‘kendimi yorgun hissediyorum, vitamin istiyorum’ denilerek alınan vitaminler hiçbir işe yaramıyor. D vitamini hariç vitamin hapı almak hiçbir fayda sağlamaz.

'B12 hakkında bir abartı var'

B12 vitamini hakkında da genel bir abartı var. İlaç firmaları B12 vitamininin unutkanlığa iyi geldiğini iddia ediyorlar ama maalesef unutkanlığı olup da B12 vitamini kullanıp unutkanlığı geçen birisini ben bu zamana kadar görmedim, zaten böyle bir etkisi de yok. 20 civarı vitaminin bir kutuda toplanıp satıldığı paketler insanların hoşuna gidiyor ama eksik olan vitamini alırken fazla olan da yükseliyor. E vitamini ve Selenium fazla kullanıldığında kanseri tetiklediği gösteriliyor. B12 fazlası Akciğer kanseri riskini arttırdığı biliniyor’’.